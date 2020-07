Dürdane Beyoğlu, bayram öncesinde çocukları sevindirdi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, Bağlar Kaymakamlığına bağlı 7 No’lu Aile Destek Merkezini ziyaret ederek ihtiyaç sahibi 40 aileye Kurban Bayramı öncesinde giyim desteğinde bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi aileleri ve çocukları sevindirdi. Dürdane Beyoğlu, Bağlar Kaymakamlığına bağlı 7 No’lu ADEM’i ziyaret ederek maddi imkanları elverişli olmayan 40 aileye giyim desteğinde bulundu. Ziyaret ettiği merkezde faaliyetlere katılıp ailelerle görüşen Beyoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çocuklarla yakından ilgilendi.

"Çocukların mutluluğu her şeyden daha önemli"

Beyoğlu, çocukların bayrama mutlu şekilde girmesini sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek ihtiyaç sahibi ailelere her zaman destek olduklarının altını çizdi. Beyoğlu, "İhtiyaç sahibi ailelerimize her zaman destek oluyoruz. Çocuk gülünce dünya güler diyoruz. Çocukların mutluluğunu her şeyden daha önemli görerek bu doğrultuda gönüller kazanmaya ve dualar almaya gayret eden bir anlayışa sahibiz. Onlar bizim çocuklarımız, yarınlarımızın teminatı. Desteklerimiz devam edecek" dedi.