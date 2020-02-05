Durdurulan Ahmet Kaya filminin yapımcılarından açıklama

İki Gözüm Ahmet filmi ile ilgili olarak Ahmet Kaya’nın varislerinin talebi üzerine İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İhtiyati Tedbir kararı alındı. Karar üzerine filmin yapımcıları ve filmin hukuk danışmanı tarafından Sarıyer’de bir otelde konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya filmin yapımcısı Eşref Bukan ve Ömer Demiral, Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Filmin Genel Danışmanı Nurettin Soydan, Oyuncu Özgür Tüzer, Hukuk Danışmanı Avukat Hacı Orhan ve Avukat Volkan Yolcu katıldı.

Filme ilk olarak aile fertlerinin onayı doğrultusunda başladıklarını ifade eden Yapımcı Eşref Bukan, “Ahmet Kaya’nın 21 yıl önce uğradığı bu linç, yaşadığı bu talihsiz gece tabii ki bizim hafızamızdan hiçbir zaman silinmedi. Ben de bu projeye katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağımı söyledim. Tabii ailenin onayı olması şartıyla ben bunu söyledim. Mustafa Kaya’nın da bize söylediği şey; bizde herhangi bir sorun yok. Bu film çekilir, izinleri de var, baba ilk teaserı bana gönderdikten sonra ben bu işe dahil oldum. Mustafa Kaya kendisi de oynadı. Görüntüler de var elimde. Açıklamaları da var, her şey var. Biz de geldik bu projeye el attık. Ben işin bu boyuta gelmesini ben hiçbir zaman istemezdim. Sonuçta Ahmet Kaya’nın ailesi bizim de ailemiz. Benim sonsuz saygı ve sevgim de vardır. Biz Ahmet Kaya sevenleri olarak 21 yıl sonra böyle bir projeye imza atmamın nedeni de bir nevi o mağduriyeti giderme, topluma Ahmet Kaya’yı anlatma. Gülten Hanıma Nurettin Bey zaten bizim konuşmamız dahilinde gitti. Onlarla iki defa benim temasım oldu. Bu filmle ilgili maddi ve manevi ne istiyorlarsa ben hazırım, dedim. Oradan da olumsuz cevap geldi bize.” diye konuştu.