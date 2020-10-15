Durmak bilmeyen Amber Luke yeni piercing’lerini gösterdi

Vücudunun yüzde 98’i dövmelerle kaplı olan Instagram fenomeni Amber Luke, yeni yaptırdığı piercing’leri gösterdi. 25 yaşındaki genç, çarpıcı görünümüne rağmen vücuduna her ay yeni bir şey yaptırmadan duramıyor.

Yanaklarına, alnına ve burnuna elmas piercing taktıran Avustralyalı model, vücuduna daha fazla işlem yaptırmaktan korkmadığını söylüyor.

Göğüslerinden memnun olmadığını söyleyen Amber, sıradaki operasyonun göğüs büyütme olacağını sözlerine ekledi.

Aynı zamanda modellik yapan Amber Luke, geçtiğimiz ay vampir dişi yaptırmıştı. 16 yaşındayken depresyon tedavisi gören dövmeli model, depresyondan kurtulma yolu olarak dövme ve piercing yaptırmaya başlamış. "Dövmelerimin çoğu bir tür terapi gibiydi." diyen genç kız, onlarca kez vücut modifikasyonu da yaptırdı. Gözbebeklerini boyatıp, dilini çatal gibi yardıran model tüm bu işlemler için şimdiye kadar 40.000 Sterlin (388 bin TL) harcadı.



