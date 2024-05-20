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Dursun Özbek, Ali Koç ile Erden Timur arasında yaşanan gerilimi paylaştı! ''Ayağa kalktı ve Erden Timur'a 'seni mahvedeceğim' dedi"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.05.2024 18:38
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Ali Koç'a sert ifadeler kullanan Özbek'in anlattığı olay sosyal medyada gündeme oturdu.

Dursun Özbek, Ali Koç ile Erden Timur arasında yaşanan gerilimi paylaştı! ''Ayağa kalktı ve Erden Timur'a 'seni mahvedeceğim' dedi"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ali Koç ile Erden Timur arasında yaşanan gerilimi kamuoyu ile paylaşan Dursun Özbek'in ifadeleri gündeme oturdu.

"ALİ BEY ŞİDDETLE KALKTI VE ERDEN'E PARMAĞINI SALLAYARAK 'SENİ MAHVEDECEĞİM' DEDİ"

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Dursun Özbek: "TFF'de bir toplantıdayız. Bir olay oldu, niteliğini tam hatırlamıyorum ama Ali Bey şiddetle kalktı ve Erden'e parmağını sallayarak 'Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun, ticari hayatını bitireceğim' dedi."

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"O KISIMLARI DEMEDİ BAŞKANIM"

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Erden Timur: "O kısımları demedi başkanım, o nitelikte bir şey söyledi."

"SEN KİMSİN, HADDİNİ BİL OTUR AŞAĞI' DEDİM"

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Dursun Özbek: "Ne diyorsun sen ya dedim. TFF başkanı da sandalyesini geri çekti, bizim aramız açıldı. 'Sen kimsin, haddini bil otur aşağı' dedim. Tık, aşağıya. Bu sahte kabadaylık başka, bu olaylar başka bir şey. Erden'in ne benim ne de Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var."

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