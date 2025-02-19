Dursun Özbek'den Hacıosmanoğlu'na mektup! İşte o sözler...

Ancak Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, dün bu davete şüpheyle yaklaştığını ve katılmayacağını açıklamıştı. Özbek’in Hacıosmanoğlu’nun davetine cevap verdiği mektup ortaya çıktı.

İşte o mektup:

HACIOSMANOĞLU: "KİMİN SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU KAMUOYUNA BIRAKIYORUM"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Özbek’in ret cevabına bugün yaptığı basın toplantısında şu yanıtı verdi, "Fenerbahçe 'tamam' dedi. Galatasaray genel sekreterliğinden ise bize salı günü divan toplantısı olduğu için çarşamba günü toplantının yapılıp yapılamayacağını sordular. Biz de toplantı için çarşamba gününü kararlaştırdık. Bu cümleler nazarında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyorum" ifadelerini kullandı.