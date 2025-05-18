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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler! "Tüm dünyaya Türkiye Ligi'ni gösterdim!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kaybedilen şampiyonluğun ardından Galatasaray'a göndermelerde bulundu. Mourinho, "Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum o da; bütün dünyanın Türkiye Ligi’ni nasıl bir lig olduğunu görmesi anlamında. Artık herkes Türkiye Ligi’nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik. Bir şeyi kaybetmek için sahip olmanız gerekiyor." dedi.

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler! "Tüm dünyaya Türkiye Ligi'ni gösterdim!"
Emre Şen

Fenerbahçe, Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mouriho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç ile görüşme yaptınız mı şeklinde gelen soruya Mourinho, “Basın önünde iç meseleleri konuşmuyorum ben. Burada böyle bir kültür varsa bu benim kültürüm değil. ‘Başkan ile görüştüm mü, görüşmedim mi ?’ bu konularla ilgili yorum yapmıyorum” cevabını verdi.

"KALECİYE PENALTI ATTIRMALARI..."

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Jose Mourinho, “Skor 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu." dedi.

"TÜM DÜNYAYA TÜRKİYE LİGİ'Nİ GÖSTERDİM"

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Jose Mourinho, "Bütün dünyanın Türkiye liginin nasıl bir lig olduğunu görmesini sağladım. Artık herkes Türkiye Ligi’nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik." ifadelerini kullandı.

‘ARTIK HERKES TÜRKİYE LİGİ’NİN NASIL BİR LİG OLDUĞUNU BİLİYOR’

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İçinde oldukları durumdan mutlu olmadığını dile getiren Portekizli teknik adam, “Ben hem saha içine hem saha dışına odaklanıyorum. Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum o da; bütün dünyanın Türkiye Ligi’ni nasıl bir lig olduğunu görmesi anlamında. Artık herkes Türkiye Ligi’nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik. Bir şeyi kaybetmek için sahip olmanız gerekiyor. Bu ligdeki ikinci turnuvayı kazandık. İki ayrı lig var gibi düşünebiliriz. İçinde olduğumuz durumdan mutlu değilim. Daha iyisini yapabilirdik” dedi.

‘HEPSİ ORGANİZE EDİLDİ’

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Yeni sezonun öncesi yapılacak olan kampın nerede olacağı ve hazırlık maçlarının belirlendiğini aktaran Mourinho, “Ben daha iyisini yapabilirim, oyuncularım daha iyisini yapabilir. Bunun iyi bir sezon geçirmek için yeterli olup olamayacağını bilemiyorum. Gelecek oyuncular, kadro konusunda konuşmuyorum. Bunlar bizim iç meselemiz. Bu bizim görevimiz. Sezon öncesi kampı organize etmek, nerede olacağımız, kimlerle oynayacağımız. Hepsi organize edildi. Son hazırlık maçımızı evimizde Şampiyonlar Ligi elemelerimizden 5 gün önce oynayacağız” ifadelerini kullandı.

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 0
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 1
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

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