Dursun Özbek: “Sürpriz projemiz var”

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu, Özhan Canaydın Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurula Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve üyeler katıldı.

Olağan Genel Kurul’da konuşan 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, “Bugün derneğimiz için tarihi bir genel kurul yaşanıyor. Oldukça yüksek bir katılımla bugün genel kurulu gerçekleştiriyoruz. Bu katılım için siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Oldukça zor süreçlerden sonra çok başarılı bir yıl yaşıyoruz. Huzurlarınızda bize bu güzel takımı hazırlayan, Galatasaraylıların gururla Galatasaraylıyım diyerek statları doldurduğu bir sezonu yaşattığı için başkanımız Dursun Aydın Özbek’e ve yönetime hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Burada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda bizim gururla izlediğimiz bir takım oluşturuldu. Bunun ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Takımımız ilk yarıyı 4 puan farkla önde kapattı. Ama dikkat ederseniz spor kamuoyunda sanki ligin ilk yarısı bitmemiş gibi bir algı oluşturuluyor. Başka bir takım lider olsaydı, methiyelerin düzüldüğü övgülerin yapıldığı bir dönem yaşıyor olacaktık. Kamuoyunda çok büyük bir algı operasyonu var. Bunun yansımalarını sahada da görmek mümkün. Biz Galatasaraylılar olarak birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Çok rakibimiz var, mücadele ediyoruz. En önemlisi de Türk Futbolu ekonomik bir dar boğazdan geçiyor. Tüm kulüplerin ciddi sorunları var. Kulübümüz bu sıkıntılı kulüpler arasında en iyi durumda. Bunun sebeplerinde geçmişte atılan adımlar var. Yapılan ve devam eden projeler var. Galatasaray Spor Kulübü, başkanımız önderliğinde büyük ekonomik sorunu çözmek işin uğraşıyor. Sayın başkanımız büyük gündeminde bize zaman ayırdı. Sözü ona bırakıyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız” ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda söz alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise şunları söyledi:

“İbrahim Başkan da ifade etti; ekonomik süreçte neler yapmamız gerektiğini hep açıkladım. Bu zorluğu yenmenin tek çözümü: birlikte tek yumruk olmak. Sportif olarak çok güzel ilerliyoruz. Ada, Mecidiyeköy, Kemerburgaz, Florya, Hasnun Galip projelerini yapıyoruz ve yapacağız da. Başka sürpriz bir projemiz de var ismini şimdi açıklamıyorum. Ama hepinizin ‘bu nasıl oldu?’ diyeceği bir proje. İmzalar atıldı ama zamanı var. Bu projelerin başarılı olması, birliktelik ve Galatasaray’daki sevgi iklimi ile geliyor. Bu başarının altında bu birlikteliğimiz yatıyor” dedi.

Konuşmaların ardından genel kurulda yıl boyunca yapılan işler belirtilirken; idari ve mali açıdan yönetim oy çokluğu ile ibra edildi.

2023 bütçesi onaylanırken, 2023 üyeliğe giriş aidatı 20 bin TL, yıllık üyelik de 5 bin TL olarak kabul edildi. 2022 yılında derneğe 244 üye katılırken ve aktif üye sayısı 548 kişiye ulaştı. Genel Kurul, yeni üyelere plaket takdimi ile sona erdi.

