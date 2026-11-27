Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile hayatını birleştirdi. Düğüne katılan futbol ve spor dünyasının tanınmış isimleri dikkat çekti.

DÜĞÜNDE GELİN VE DAMAT ŞIKLIĞI İLE ÖNE ÇIKTI

Tuğçe Alaca, düğününde omuzları açıkta bırakan, korsaj detaylı ve kabarık kesimli beyaz saten bir gelinlik giydi. Uzun kuyruğuyla dikkat çeken gelin, sade bir buket tercih ederken uzun sarı saçlarını açık bıraktı ve saç aksesuarında beyaz çiçeklere yer verdi.

Yunus Akgün ise gecede siyah smokin, beyaz gömlek ve siyah papyonla boy gösterdi. Futbolcunun ceketinin yakasındaki beyaz çiçek detayı da damatlık kombinini tamamladı.

NİKAH ŞAHİTLERİ ARASINDA TANIDIK İSİMLER YER ALDI

Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın nikahında Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir şahitlik yaptı.

Çift, nikah memurunun yönelttiği soruya el ele yanıt verirken Yunus Akgün'ün takım arkadaşları da bu özel gününde futbolcuyu yalnız bırakmadı. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın da katıldı.

"BU YILDAN KALAN EN GÜZEL AN"

Yunus Akgün, Tuğçe Alaca'ya 1 Ocak 2025 tarihinde teknede evlilik teklif etmişti. O anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan millî futbolcu, paylaşımına "Bu yıldan kalan en güzel an" notunu eklemişti.

Tuğçe Alaca da kendi paylaşımında "Bu yılın bana en güzel hediyesi" ifadelerini kullanmıştı. Uzun süredir birlikte olan çift, böylece ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.