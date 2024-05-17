Dursun Özbek'ten Adnan Polat'a esprili yanıt: "Önünde yazıyor görmüyor musun?''

İnşaatı devam eden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, kulübün eski başkanlarından Burak Elmas, Faruk Süren, Adnan Polat ve Alp Yalman ile UEFA Kupası'nı kazanan takımın oyuncuları katıldı.

"ÖNÜNDE YAZIYOR GÖRMÜYOR MUSUN"

Söz alan Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, "Florya'da bizim futbolcularımız kalacak yeri yoktu. Oraya güzel bir kamp yeri yapmıştık ve açılışını rahmetli Süleyman Demirel yapmıştı. O zaman tesisin adını Metin Oktay tesisi koymuştuk. Dursun başkanım, buranın adı da Metin Oktay tesisi oluyor değil mi?" sözüne Dursun Özbek esprili bir şekilde "Önünde yazıyor görmüyor musun" cevabı verdi. Dursun Özbek'in bu cevabının ardından salonda gülüşmeler yaşandı.

"BUNDAN SONRAKİ YÖNETİMLERE DÜŞEN ŞEY, BUNUN TEKRARLANMASI"

Dursun Özbek, UEFA Kupası şampiyonluğunun Türk futbol tarihindeki en büyük zafer olduğunu belirterek, "Bundan sonraki yönetimlere düşen şey, bunun tekrarlanması. Umarım ilerleyen dönemlerde yönetimler, kulübümüze daha büyük zaferler yaşatır. Okan hocayla iki senedir çalışıyoruz. Kendisi takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. Umarım yeni yönetimle yeni başarılar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH PAZAR GÜNÜ BİR ŞAMPİYONLUK DAHA YAŞAYACAĞIZ"

Okan Buruk ise 17 Mayıs'ın kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "İnşallah pazar günü bir şampiyonluk daha yaşayacağız. Bunun sevinici de tekrar hep beraber yaşayacağız. Biz sahada savaşıyoruz. Camia olarak birliktelik gösteriyoruz ve bu durumu da başarıya katkı sağlıyor. Beni buraya layık gören herkese teşekkür ediyorum. Umarım uzun yıllar burada olurum." şeklinde konuştu.





