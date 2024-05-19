SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Dursun Özbek'ten Ali Koç'a tarihi çağrı! ''Yüreğin yetiyorsa, delikanlıysan gel!''

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a tarihi çağrı! ''Yüreğin yetiyorsa, delikanlıysan gel!''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.05.2024 23:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek Ali Koç'a, "İnsanlara burada ağza alınmayacak küfürler etmiş. Darp etmiş. Eğer şu kadar cesaretin, delikanlılığın varsa gel, buradayım." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a tarihi çağrı! ''Yüreğin yetiyorsa, delikanlıysan gel!''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

"ALİ KOÇ BU CESARETİ NEREDEN BULUYOR"

Screenshot_1

"Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından bitene kadar bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden buluyor. Lig başladığından beri hakemleri tartaklayın, tokatlayın. İzmir'de şey yapın peşine düşün hakemlerin diyen bu zat, maç bittikten... İnsanlar dağılmış. Burada sadece 2 görevli kalmış. Belli bir güruhla gelmiş. Maç da yok. Maçta yok Ali Koç. Gelip buraya insanları tartaklama haddini kimden alıyorsun. Kim destekliyor seni!"

"DEVLETE SESLENİYORUM"

8f908b00a4d3492497fab9b10b2e7b2d

"Devlete sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Bizim adamları tutmak suretiyle Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne. Bu provokasyon niye! Neticede bir maç oynadık. Ne şampiyonluk maçı? Bizim için şampiyon maçı! Ali Bey bak, haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türk futbolu açısından kabul edilebilir tarafı yok."

"YÜREĞİN YETİYORSA GEL"

6644d794e227d685754ae79f

"Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım. Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak galiz küfürlerle şey yapması kabul edilebilir değil."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Buradan çık yoksa dayak yiyeceksin''''Buradan çık yoksa dayak yiyeceksin''
İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a gönderme!İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım'a gönderme!
Galibiyetin şifresi İsmail Kartal'da saklı!Galibiyetin şifresi İsmail Kartal'da saklı!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı!

Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Türkiye'den ekipler sevk edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Türkiye'den ekipler sevk edildi

Mert Hakan Yandaş'tan olay yaratacak açıklamalar!

Mert Hakan Yandaş'tan olay yaratacak açıklamalar!

''Buradan çık yoksa dayak yiyeceksin''

''Buradan çık yoksa dayak yiyeceksin''

5'i asker 7 kişi yaralanmıştı! Bağ evi patlamasının altından yasak ilişki çıktı

5'i asker 7 kişi yaralanmıştı! Bağ evi patlamasının altından yasak ilişki çıktı

''99 puan almalarına rağmen şampiyon olamayacaklar''

''99 puan almalarına rağmen şampiyon olamayacaklar''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.