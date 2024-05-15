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Dursun Özbek'ten canlı yayında açık açık Erden Timur itirafı! "Fikir ayrılığımız var"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.05.2024 08:24
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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek katıldığı bir programda son günlerde gündem olan Erden Timur hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Dursun Özbek'ten canlı yayında açık açık Erden Timur itirafı! "Fikir ayrılığımız var"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Habertürk'te katıldığı bit televizyon programında Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek son günlerde gündem olan Erden Timur'un listesinde bulunmaması konusunda da "Fikir ayrılığımız var" ifadeleriyle dikkat çekti.

İŞTE O SÖZLER...

"G.SARAY SEVDALISI BİR ARKADAŞ"

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"Erden Timur kardeşim benim. 7 sene önceki başkanlığımda kendisine rica ettim, geldi ve bizim forma sponsorumuz oldu. Galatasaray'ı seven, önemli bir arkadaş. Galatasaray sevdalısı bir arkadaş. Buna hiç kimsenin diyeceği laf yok. Bizim yönetimde bazı konularda ayrışmalar olabilir, herkesin aynı şeyi düşünmesini bekleyemezsin. Bizim kültürümüzde ayrı şeyler düşünebiliriz, uygulamada konsensüsü sağlayıp ona göre hareket etmesini bilen bir camiayız."

"FİKİR AYRILIĞIMIZ VAR"

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"Fikir ayrılığı gönül ayrılığı değildir. Erden Timur benim kardeşimdir. Kulübe hizmet etmiştir. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Kimse bu manada bir fitne edebiyatı, dezenformasyonla bu işi başka seviyeye çekmesin. Florya konusunda fikir ayrılığımız var, evet. Kendisi de dedi, 'Böyle yaparsak riskli, böyle yaparsak riskli değil' dedi. Biz riski kaldıracak bir sistemle gidelim, benzer seviyede Galatasaray'a fayda gelsin, iş bitsin diyorum. İki yıllık dönemlerle çalışıyoruz."

"GÖNÜL AYRILIĞIMIZ YOKTUR"

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"Önümüzdeki Florya'ya başlasak, 2 senede bitmiş olmayacak. 2 senede Florya'yı öyle bir yola sokalım ki gelen yönetimler razı olsun. Erden Bey ile bu konuda fikir ayrılığımız vardır ama gönül ayrılığımız yoktur. Biz 2 senedir sırt sırta çalışıyoruz ve başarılıyız. Bu seviyede bir ayrılık olsa Türkiye'de hangi yönetim böyle başarılı olabilir. Burada Galatasaray'ın menfaatlerini düşünüyoruz, biz bir şeyin peşindeyiz, sevgi iklimini bu kulübe yerleştirdik. Ne derin ayrılıklarını bir araya getirdik."

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