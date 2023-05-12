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Dursun Özbek'ten canlı yayında müjde! ''Volkan Demirel ile konuştum ve teklif ettim''

12.05.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesi ile ilgili yardımlarının devam ettiğini söyleyen Dursun Özbek, "Bundan sonraki periyotta Stuttgart ile bir yardım maçı yapacağız. Takımı oraya götüreceğim. Hasılatı gene deprem bölgesindeki projelere harcanacak. Moral ve motivasyon açısından benzer etkinlikleri kim yaparsa Galatasaray her zaman orada olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten canlı yayında müjde! ''Volkan Demirel ile konuştum ve teklif ettim''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hatayspor'a yaptıkları yardımların devam ettiğini ifade etti. Özbek, "Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşadık. Türkiye'nin %20'ye yakın kısmı büyük bir deprem felaketine uğradı. İlk günden itibaren Galatasaray sahadaydı. İnsani destek malzemesi gönderdik. Oradaki insanlara ev için gerekenin yapılması gerekiyor. Bölgeye yardım göndermek için eski sporcularımızın formalarını, anılarını kapsayan objelerin müzayedesini yaptık. Zaman bazı şeyleri unutturabilir. Bu felaketin acılarını unutmamalıyız. Bölgenin ihtiyaçları üç ayda bitmez. Buraya olan ilgiyi azaltmamak durumundayız. Galatasaray olarak bölgeye olan desteğin devam etmesini sağlamak istiyoruz. Acil barınma için 500 konteyner gönderdik. Konteynerler için altyapı bekliyoruz." dedi.

"VOLKAN DEMİREL İLE KARŞILAŞTIM VE ONA TEKLİF ETTİM"

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Dursun Özbek: "Federasyona gittiğimde Volkan Demirel ile karşılaştım ve ona teklif ettim. Biz gelip Hatay'da oynayalım dedim. Volkan, 'Başkanım sporcularımızın hepsi gitti' dedi. Dedim sporcu olmasa da birilerini bul, Hatayspor formasını giydir. Biz orada bir gösteri maçı gibi, dostluk maçı gibi oynayalım demiştim. Hatayspor'un başkanı da oradaydı. Onlar da buna sıcak bakıyor. Bunu geliştiriyoruz."

"1000 KONTEYNERLİK YAŞAM ALANI OLACAK"

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"Almanya'da toplanan paraların bölgeye destek olarak sağlanması için Stelp ile işbirliği anlaşması imzalayacağız. Kurumların yardım toplanması için yetkiye ihtiyaç var. Çünkü toplanan yardımların nereye gitmesi gerektiğinin bilinmesi gerekiyor. İstanbul Valiliği ve AFAD ile protokol yapmamız lazım. Yapacağımız faaliyetleri net olarak anlatmamız gerekiyor.

Erden Timur ve NEF Grubu'na teşekkür ediyorum. Konteyner kentte yaşam alanına ihtiyaç var, bunu yapacağız. 500 konteyner da NEF Vakfı veriyor. Toplamda 1000 konteynerlik bir yaşam alanı olacak. Kalıcı konut da bölgedeki insan göçünü ve iş kaybını engellemek için çok önemli."

"STUTTGART İLE MAÇ YAPACAĞIZ"

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"Bakü'ye de gittik, yardım toplamak için maç yaptık. Yüklü bir hasılat getirisi oldu. Bundan sonraki süreçte Stuttgart ile Almanya'da maç yapacağız. Hasılatı deprem bölgesine göndereceğiz. Hatay ile irtibat halindeyiz. Hatay yok olmuş! Planlamalar yapılıyor. Erden Timur Bey ilgileniyor. Lig bitince Hatayspor ile maç yapabiliriz. TFF'de Volkan Demirel ile karşılaştım. Volkan'a aynı şeyi teklif ettim. Volkan da 'Sporcularımızın hepsi gitti' dedi. Ben de 'Sporcu olması önemli değil, birilerini bul ve Hatayspor forması giydir. Bölge insanına moral olsun' diye konuştum. Bölge insanı için her şeyi yapacağız."


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