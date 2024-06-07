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Dursun Özbek'ten Erden Timur'a cevap! ''Transferleri ben yaptım, tutunacak dal ararsan mutlaka bulursun''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.06.2024 11:48
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için imza töreni düzenlendi. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, kendisine sorulan Erden Timur sorusuna flaş bir cevap verdi.

Dursun Özbek'ten Erden Timur'a cevap! ''Transferleri ben yaptım, tutunacak dal ararsan mutlaka bulursun''

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan Okan Buruk, 2 yıl daha görevine devam edecek. Basın toplantısında konuşan Dursun Özbek'in Erden Timur'a cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

DURSUN ÖZBEK’TEN ERDEN TİMUR’A CEVAP

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Dursun Özbek, Erden Timur'un istifa toplantısında kullandığı "Tutunacak dalım kaldı. Yalnız kaldım." sözlerine, “Galatasaray, 500 yıllık bir çınar. Tutunacak bir dal ararsan mutlaka bulursun.” cevabını verdi.

TRANSFERLERİ BEN YAPTIM"

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"Galatasaray'ın transferinin başında ben varım. Yapılan tüm transferlerde benim imzam var. Dün de ben vardım, yarın da ben olacağım. Kimse merak etmesin!"

"ERDEN KARDEŞİMİ KULÜBE BEN GETİRDİM"

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"Erden kardeşimi kulübe ben getirdim. Yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte bulundum. Galatasaray diğer kulüplere benzemez. Galatasaray eleştirilere açık kulüp ve şeffaf. 1905'ten gelmiyor, daha öncesinden geliyor. Her yönetim eleştirildi. Benim ilk dönemimi, rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Erden kardeşim için de bu eleştiriler gündeme geldi. Bana 'Daha önceki döneminizdeki gibi değilsiniz' deniyor. Bir takım tecrübeler edindik. Erden kardeşimiz genç ve hassas. Etkilendiğini düşünüyorum. Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir. Kapımız kendisine açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır! Onun için değil midir Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası.. Bunları dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı."

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