SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Dursun Özbek'ten ismi bahis soruşturmasında geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama!

Galatasaray yönetimi, bahis soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada Türk futbolunun temizlenmesi sürecine destek verdiklerini belirtti. Zaman, niyet ve kapsam farklarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan sarı-kırmızılılar, “sapla samanın ayrılması” çağrısında bulundu.

Dursun Özbek'ten ismi bahis soruşturmasında geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama!
Berker İşleyen

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir ödül töreninin ardından gündeme gelen bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'da forma giyen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için de konuşan Özbek, 'Futbolcularla görüşüyoruz' dedi.

"FUTBOLCULARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Dursun Özbek ten ismi bahis soruşturmasında geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama! 1

"Futbolcularla görüşüyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Bu manada da görüşümüzü daha önce belirttik. Dün de bir bildiri yayınladık ve pekiştirdik."

"LİNCE GEREK YOKTU"

Dursun Özbek ten ismi bahis soruşturmasında geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama! 2

"Hakemlerimizden Zorbay Küçük olayında bir şey yaşandı. Önce sayın hakem linç edildi, ondan sonra da ortaya çıktı ki lince gerek yoktu. Dikkat edilmesi gereken husus sapla samanın birbirinden ayrılması. Bahis oynayan futbolcuların, Türk futbol ailesi içinde cezalandırılması gerekebilir. Bir şeye dikkat etmek gerekir; TFF'nin kendi yönetmelikleri çerçevesinde karar veriliyor. "

"NE OLDUĞUNU BİLMEDEN YAPMIŞ OLABİLİRLER"

Dursun Özbek ten ismi bahis soruşturmasında geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama! 3

"Çok seneler evvel bu manada bahis oynamış, 4-5 sene evvel bahis oynamış bir futbolcunun, 1-2 hafta evvel oynayanla aynı teraziye konulmaması lazım. Genç arkadaşlar, o gün itibarıyla farkında olmadan, ne olduğunu bilmeden hata yapmış olabilirler."

"DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARDAN BİRİ"

Dursun Özbek ten ismi bahis soruşturmasında geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama! 4

"Ayrıca bahiste dikkat edilmesi gereken hususlardan biri; kendi takımına mı oynamış yoksa bambaşka liglerde bambaşka yerlere voleybola basketbola mı oynamış bunun da tefrik edilmesi lazım. Bu ayrımı TFF'nin yapacağından eminim. Amacımız, Türk futbolunun etik değerler çerçevesinde birleşmesi, Türk futbolunun imajını gerektiği gibi olması için burada verilen emeklere saygı duyuyoruz. Bütün Türk futbolunun temizlenmesi hareketine destek veriyoruz. Bir şeye dikkat edilmesi lazım; zaman aralığına, ne kadar sene evvel, ne maksatla oynandığına göre karar verilmesi gerekir."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dudak uçuklatan rakam! O hakemin tek başına yaptığı bahis miktarı şaşkına çevirdiDudak uçuklatan rakam! O hakemin tek başına yaptığı bahis miktarı şaşkına çevirdi
Necip Uysal'dan açıklama: Zorbay Küçük ile görüştüm...Necip Uysal'dan açıklama: Zorbay Küçük ile görüştüm...
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Evren Eren Elmalı bahis son dakika galatasaray Metehan Baltacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.