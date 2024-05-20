Dursun Özbek tüm programlarını iptal etti! Fenerbahçe derbisinin ardından karar...

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Dursun Özbek bugün 17.00'de basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

DERBİDE YAŞANANLARA DAİR...

Özbek'in derbiden sonra yaşananlara dair açıklamalar yapacağı tahmin ediliyor.

TÜM PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Öte yandan Başkan Özbek'in kongre üyelerine attığı bilgilendirme mesajında "Hiçbir seçim, kötülerle, ahlaksızlarla mücadele ederek kazanılacak şampiyonluktan daha değerli değildir. Bugünden itibaren tek konsantrasyonumuz, bu şehir eşkıyalarına karşı kazanacağımız 24. şampiyonluktur. Bu nedenle üyelerimizle yapmayı planladığımız seçim bilgilendirme toplantılarını durduruyoruz. İyilik yine kazanacak, şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandığı öğrenildi.





