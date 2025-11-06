Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Düşen kargo uçağının kara kutusu ortaya çıktı! Uçağın sol motoru kopmuş

ABD'nin Kentucky eyaletinde kalkıştan kısa bir süre sonra düşen kargo uçağının kara kutusu bulundu. Yetkililere göre binalara çarparak düşen UPS kargo uçağının sol motoru yanarak koptu.

Düşen kargo uçağının kara kutusu ortaya çıktı! Uçağın sol motoru kopmuş

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu yaşamını yitirtenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. Kentucky Valisi Andy Beshear, Louisville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza ile ilgili basın açıklaması yaptı. Beshear, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini belirterek, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Düşen kargo uçağının kara kutusu ortaya çıktı! Uçağın sol motoru kopmuş 1

SOL MOTOR KANATTAN KOPMUŞ

ABD'nin Kentucky eyaleti yetkilileri yaptığı açıklamada, salı günü düşen UPS kargo uçağının kara kutusunun bulunduğunu duyurdu. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerinde uçağın kalkış sırasında sol motorunun kanattan koptuğunun görüldüğünü belirtti.

Düşen kargo uçağının kara kutusu ortaya çıktı! Uçağın sol motoru kopmuş 2

AFP'nin aktardığına göre Inman şunları söyledi: “Uçak havalandı ve pist 17R’nin sonunda bulunan çiti geçecek kadar irtifa kazandı. Ancak çiti geçtikten kısa süre sonra havalimanı arazisinin dışında bulunan yapılara ve araziye çarptı” dedi. Inman, uçağın birçok binayı tahrip ederek neredeyse 800 metrelik bir enkaz alanı oluşturduğunu, ancak sol motorun “havaalanı arazisi üzerinde kaldığını” aktardı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
27 kez ameliyat olmuştu! Fenomen isim öldü27 kez ameliyat olmuştu! Fenomen isim öldü
Kazılarda dikkat çeken detay: Tam 5 bin yıllık!Kazılarda dikkat çeken detay: Tam 5 bin yıllık!

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.