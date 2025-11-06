Düşen kargo uçağının kara kutusu ortaya çıktı! Uçağın sol motoru kopmuş

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu yaşamını yitirtenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. Kentucky Valisi Andy Beshear, Louisville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza ile ilgili basın açıklaması yaptı. Beshear, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini belirterek, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

SOL MOTOR KANATTAN KOPMUŞ

ABD'nin Kentucky eyaleti yetkilileri yaptığı açıklamada, salı günü düşen UPS kargo uçağının kara kutusunun bulunduğunu duyurdu. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) üyesi Todd Inman gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerinde uçağın kalkış sırasında sol motorunun kanattan koptuğunun görüldüğünü belirtti.

AFP'nin aktardığına göre Inman şunları söyledi: “Uçak havalandı ve pist 17R’nin sonunda bulunan çiti geçecek kadar irtifa kazandı. Ancak çiti geçtikten kısa süre sonra havalimanı arazisinin dışında bulunan yapılara ve araziye çarptı” dedi. Inman, uçağın birçok binayı tahrip ederek neredeyse 800 metrelik bir enkaz alanı oluşturduğunu, ancak sol motorun “havaalanı arazisi üzerinde kaldığını” aktardı.