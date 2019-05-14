Düşerken bile kavga ettiler

İki kedinin bir binanın çatısında başlayan kavgası bir anda düşmelerine neden oldu. Metrelerce yüksekteki çatıdan düşerken bile kavga eden kediler, düştükten sonra da kavgaya devam etti. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.





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