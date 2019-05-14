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Düşerken bile kavga ettiler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2019 14:11 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan iki kedinin kavga ettiği video izleyenleri güldürdü. İşte çatıdan düşerken bile kavgaya etmeye devam eden kedilerin görüntüsü.

İki kedinin bir binanın çatısında başlayan kavgası bir anda düşmelerine neden oldu. Metrelerce yüksekteki çatıdan düşerken bile kavga eden kediler, düştükten sonra da kavgaya devam etti. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
kedi kavga

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