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Duştan çıkınca hayatının şokunu yaşadı!

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 10.08.2019 22:29 | Son Güncelleme

Amasya'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 1'i kadın 2 zanlı tutuklandı.

Duştan çıkınca hayatının şokunu yaşadı!

Amasya'da yaşayan F.G. (59), Hatay'da ikamet eden M.A. (50) ile evlenebilmesine yardım etmesi için 4 bin lira karşılığında anlaştı.

M.A. vasıtasıyla Gaziantep'te yaşayan F.E'nin (28) dayısıyla tanışıp 8 bin lira veren F.G, Amasya'ya gelen kadınla imam nikahı kıydı.

BANYODAN ÇIKTIĞINDA EVDE BULAMADI

Evine geldikten sonra duş almak için banyoya giren F.G, çıktığında F.E'yi evde bulamadı. Evi kontrol ettiğinde ise düğün için satın aldığı 13 bin lira değerindeki altın ile bin lira ve cep telefonunu yerinde bulamayan F.G, durumu polise bildirdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, F.E'nin kendisini bekleyen M.K. (28) ve A.P. (34) ile kaçtığı tespit edildi.

Daha önce 7'si dolandırıcılık olmak üzere 23 suç kaydı bulunan, evli ve 3 çocuk annesi olduğu belirlenen F.E. ile kendisine yardımcı olan M.K. ve A.P'nin Kahramanmaraş'ta olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alındıktan sonra Amasya'ya getirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.E. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya dolandırıcılık evlilik vaadi

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