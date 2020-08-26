Düşük bütçeyle krallar gibi tatil yapmanın yolları

Tatil yapmak için yüksek bir bütçeye sahip değilsiniz, fakat bu yazı da tatilsiz kapatmak istemiyorsunuz değil mi? Biz de "ucuz tatil nasıl yapılır" konusunu sizler için detaylı bir şekilde ele aldık. İşte tatili ucuza getirmenin çeşitli yolları.

UÇAK BİLETİNDE ERKEN REZERVASYON ŞART

Tatil planlamasında öncelik vermeniz gereken konu uçak bileti. Seyahatiniz için uçak biletinizi ne kadar erken alırsanız o kadar karda olacaksınız sevgili okur. Tatile çıkmadan en az 5 ay önce bilet rezervasyonunuzu gerçekleştirmelisiniz.Uçak biletlerinin en pahalı olduğu dönem haziran temmuz aylarıdır. Biletinizi alırken gidiş-dönüş almaya dikkat edin.

KONAKLAMA

Öncelikle şunu belirtelim; tatilde konaklamak için her zaman otelde kalmak zorunda değilsiniz. Kamp alanları, hosteller, apartlar, dönemsel kiralanan evler ve hatta günlük ücretli üniversite yurtlarını tercih edebilirsiniz. Hem keyifli hem de düşük bütçeli konaklamak artık zor değil... Sadece otellerin konforlu olduğu düşüncesinden uzaklaşmalısınız. Harika kamp alanları ve konforlu hostellerin sayıları Türkiye'de git gide artmaya başladı.