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Düşük bütçeyle krallar gibi tatil yapmanın yolları

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Sıcak yaz günlerinde tatil yaparak biraz olsun rahatlamak hepimizin hakkı. Ancak sezonunda yaz tatili yapmak ise neredeyse ateş pahası. Peki az para harcayarak tatil yapılabilir mi? İşte hesaplı bir tatil için bütçenizi kurtaracak ipuçları.

Düşük bütçeyle krallar gibi tatil yapmanın yolları

Tatil yapmak için yüksek bir bütçeye sahip değilsiniz, fakat bu yazı da tatilsiz kapatmak istemiyorsunuz değil mi? Biz de "ucuz tatil nasıl yapılır" konusunu sizler için detaylı bir şekilde ele aldık. İşte tatili ucuza getirmenin çeşitli yolları.

UÇAK BİLETİNDE ERKEN REZERVASYON ŞART

Tatil planlamasında öncelik vermeniz gereken konu uçak bileti. Seyahatiniz için uçak biletinizi ne kadar erken alırsanız o kadar karda olacaksınız sevgili okur. Tatile çıkmadan en az 5 ay önce bilet rezervasyonunuzu gerçekleştirmelisiniz.Uçak biletlerinin en pahalı olduğu dönem haziran temmuz aylarıdır. Biletinizi alırken gidiş-dönüş almaya dikkat edin.

KONAKLAMA

Öncelikle şunu belirtelim; tatilde konaklamak için her zaman otelde kalmak zorunda değilsiniz. Kamp alanları, hosteller, apartlar, dönemsel kiralanan evler ve hatta günlük ücretli üniversite yurtlarını tercih edebilirsiniz. Hem keyifli hem de düşük bütçeli konaklamak artık zor değil... Sadece otellerin konforlu olduğu düşüncesinden uzaklaşmalısınız. Harika kamp alanları ve konforlu hostellerin sayıları Türkiye'de git gide artmaya başladı.

YEMEK BÜTÇESİNDEN TASARRUF ETMEK

Tatilde masrafı önemli bir şekilde azaltmanın yolu ise yemek bütçesinden tasarruf etmek. Konaklayacağınız yerin kahvaltı dahil olup olmadığını kontrol edin. Kahvaltı dahil olan yerler ciddi manada hayat kurtarıcı oluyor. Mutfağı olan bir yerde konaklamak da ciddi anlamda tasarruf sağlayacaktır. Uygun market ve manavlardan yaptığınız alışveriş sayesinde günlük olarak öğünlerinizi hazırlayabilirsiniz.
Sokak yemekleri restoranlara göre daha uygun fiyatlı olacaktır. Onlara da bir şans vermeyi deneyin :) Mekanların happy hour saatlerini kaçırmayın sevgili okur. Bu sayede yiyecek ve içecekleri yarı fiyatına alabilirsiniz.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMA DİKKAT!

Turistik bölgelerde taksi fiyatları ateş pahasıdır. Sakın bir hata yapıp taksi kullanmaya kalkmayın. Araç kiralamak için dikkat etmeniz gereken ilk şey aracın dizel mi benzinli mi olduğuna dikkat etmek. Gideceğiniz yerin kilometre hesabını yapmadan yola çıkmamanızı tavsiye ederiz.

RESMİ TATİL GÜNLERİNE DİKKAT!

Bayram ve resmi tatillerden hem uçak bileti hem de konaklayacağınız yerlerin ücreti epey yükselecektir. Rezervasyon yaparken önünüze bir takvim koyun ve resmi tatilleri hesaplayın.

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