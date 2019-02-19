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'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

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HABER  | 19.02.2019 22:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında piyasaya süren şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede çok sayıda kadına düşük yaptırdığına ilişkin görüntülerin yer aldığı tespit edildi.

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin "düşük hapı" sattığı gerekçesiyle 15 Şubat'ta gözaltına aldıktan sonra adliyeye sevk ettiği Abdullah E'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından hap satışına devam ettiği belirlendi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Abdullah E'nin kullandığı 67 ZD 351 plakalı otomobili, kent merkezindeki uygulama noktasında durdurdu.

Abdullah E'nin aracında yapılan aramalarda 32 "düşük hapı" ele geçirildi.

30 KADINA DÜŞÜK YAPTIRDIĞINA DAİR GÖRÜNTÜLER

Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonunda yaptıkları incelemede 30 kadına düşük yaptırdığına ilişkin görüntülerin yer aldığını ve toplam bin 150 kadına ise hap satışı yaptığı tespit edilen Abdullah E'yi yeniden gözaltına aldı.

Zanlının ağabeyi Talat E'nin de bir süre önce aynı suçtan tutuklandığını, satışları genellikle internet üzerinden yaptıkları, hapların bir tanesini 300 ila 1000 bin lira arasında sattıkları belirlendi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
düşük hapı Ankara gözaltı

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