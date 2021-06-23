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“Düşündüğüm kötü şeyler başıma geliyor” diyorsanız nedeni pygmalion etkisi olabilir

23.06.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evrende her şey bir enerjiden oluşur. Bu nedenle çekim yasası kusursuz bir şekilde işler. Kötü bir şey düşündüğünüzde hiç olmayacak gibi gelse de bir anda gerçek olmasına şaşırmışsınızdır. Peki bunun bilimsel bir açıklaması olduğunu biliyor muydunuz?

“Düşündüğüm kötü şeyler başıma geliyor” diyorsanız nedeni pygmalion etkisi olabilir

Pygmalion etkisi ya da halk arasındaki ismi ile ‘kendi kendini gerçekleştiren kehanet’ kişinin başkalarının beklentileri yönünde davranışlar sergilemesi olarak ortaya çıkıyor. İnanılan veya sürekli düşünülen şeylerin davranışları zamanla etkilemesi ve sonuç olarak bilinçaltında yer edinerek gerçekleşmesidir.

Pygmalion etkisi tamamen psikolojik bir durum olarak görülse de mitolojik hikayelerde de kendisine yer verilmiştir. Heykeltıraş Kıbrıslı Prens Pygmalion, hayallerindeki kadının heykelini yapar ve ona Galatea ismi verir. Pygmalion, heykeline aşık olur ve heykel bir süre sonra canlanır. Aşklarını yaşayan çiftin hikayesi bilimsel bir etkiye isim olarak verildi. Pygmalion etkisi beklentileri kontrol altına alarak aslında yaşama güzel durumların çekilebilmesi tezini savunuyor.

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