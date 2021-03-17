Napolyon kompleksi nedir? Napolyon kompleksinin belirtileri nelerdir? İşte adını tarihi bir liderden alan o psikolojik hastalık

Alfred Adler tarafından belirlenen bu sendrom tıp literatüründe yerini almayı başarmıştır. Kısa boylu insanlarda görüldüğü belirtilen bu kompleks tarih boyunca ilk kez Napolyon Bonapart’ta görüldüğü için bu ünlü siyasi liderin ismiyle anılır. Bazı tarihi kaynaklarda yer aşan bilgilere göre aslında Napolyon kısa bir adam olmamasına rağmen çok sayıdaki takıntısı nedeniyle bu sendroma adı verilmiştir. Günümüzde ise uzmanların bakış açısına göre bu sendrom; başarı, ün, iş hayatı yükseliş grafiği ve benzeri durumlar içinde kişinin psikolojik durumuna ilişkin değerlendirmelerde söz konusu olabiliyor.

Napolyon kompleksi terimini ilk ortaya atan kişi Alfred Adler olarak biliniyor. Napolyon Kompleksi literatürde bir çeşit psikolojik sendrom olarak geçiyor. Terim; bir kişinin boyunun kısa olmasından dolayı bu durumu telafi etmeye çalışmak için agresif ve otoriter tavırlar sergilemesi anlamına geliyor. Bu terime göre, kısa boylu insanların liderlik özelliklerini, baskın kişilikli yapılarını göstermek için sert ve otoriter tavırlar sergiledikleri gözlemlenir. Aslında bu şekilde davranış sergilemelerinin temelinde boylarının kısalığından duydukları aşağılık kompleksi duymalarıdır. Bu durum bazı kişilerde depresyonu beraberinde getirirken bazı insanlarda da eksik gördükleri yanlarını telafi etmek amacıyla, diğer kişilerden üstün olduklarına kendilerini inandırmalarına neden oluyor. Kişiler, üstün olduklarına inandıklarında ise davranışlarını ve hareketlerini buna göre şekillendiriyorlar. Bu telafi biçimi aynı zamanda birey için bir savunma mekanizması görevi görüyor.