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Napolyon kompleksi nedir? Napolyon kompleksinin belirtileri nelerdir? İşte adını tarihi bir liderden alan o psikolojik hastalık

Seray Üstün Seray Üstün 17.03.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Napolyon kompleksi nedir? Napolyon kompleksinin belirtileri nelerdir? İşte adını tarihi bir liderden alan o psikolojik hastalık

Napolyon sendromu ya da kısa adam sendromu olarak bilinen bu psikolojik rahatsızlık tarihte ilk kez Alfred Adler tarafından ortaya atılmıştır. Napolyon kompleksi, kısa boylu insanlarda görülen teorik bir durumu anlatan bir terimdir. Kişiler aşırı agresif ve otoriter davranışlar sergilerler ve bu tür davranışlar kişinin boyunun kısa olmasından dolayı bu durumu telafi etmeye çalışması olarak yorumlanır.

Alfred Adler tarafından belirlenen bu sendrom tıp literatüründe yerini almayı başarmıştır. Kısa boylu insanlarda görüldüğü belirtilen bu kompleks tarih boyunca ilk kez Napolyon Bonapart’ta görüldüğü için bu ünlü siyasi liderin ismiyle anılır. Bazı tarihi kaynaklarda yer aşan bilgilere göre aslında Napolyon kısa bir adam olmamasına rağmen çok sayıdaki takıntısı nedeniyle bu sendroma adı verilmiştir. Günümüzde ise uzmanların bakış açısına göre bu sendrom; başarı, ün, iş hayatı yükseliş grafiği ve benzeri durumlar içinde kişinin psikolojik durumuna ilişkin değerlendirmelerde söz konusu olabiliyor.

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Napolyon kompleksi terimini ilk ortaya atan kişi Alfred Adler olarak biliniyor. Napolyon Kompleksi literatürde bir çeşit psikolojik sendrom olarak geçiyor. Terim; bir kişinin boyunun kısa olmasından dolayı bu durumu telafi etmeye çalışmak için agresif ve otoriter tavırlar sergilemesi anlamına geliyor. Bu terime göre, kısa boylu insanların liderlik özelliklerini, baskın kişilikli yapılarını göstermek için sert ve otoriter tavırlar sergiledikleri gözlemlenir. Aslında bu şekilde davranış sergilemelerinin temelinde boylarının kısalığından duydukları aşağılık kompleksi duymalarıdır. Bu durum bazı kişilerde depresyonu beraberinde getirirken bazı insanlarda da eksik gördükleri yanlarını telafi etmek amacıyla, diğer kişilerden üstün olduklarına kendilerini inandırmalarına neden oluyor. Kişiler, üstün olduklarına inandıklarında ise davranışlarını ve hareketlerini buna göre şekillendiriyorlar. Bu telafi biçimi aynı zamanda birey için bir savunma mekanizması görevi görüyor.

Bu terim isminden de anlaşılacağı gibi Fransız asker ve politikacı Napolyon Bonapart ile doğrudan alakalıdır. Napolyon yaşadığı dönemdeki Fransız erkeklerinin boy ortalamasından daha uzundu. O dönemde Fransız erkeklerin ortalama boyunun 1.64 m olduğu tarihi kaynaklarda belirtiliyor. Napolyon’un ise Fransız kaynakları ve yapılan son otopsi raporu dikkate alındığında boyunun 1.69 m olduğu biliniyor.

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19.yüzyılda yaşayan ortalama bir Fransız erkeğinden daha uzun olmasına rağmen ünlü komutanın boyunu takıntı haline getirdiği söyleniyor hatta özellikle at üzerinde fotoğraf çekilmesinin sebebi olarak kısa görünme kaygısı olduğu yazılıyor. İngilizler, Napolyon’un saldırgan kişiliğinin altında yatan asıl sebebin bu olduğunu söylerler. Fransız tarihçiler ise Napolyon’un boyuyla ilgili herhangi bir kompleksi olmadığını, bahsi geçen iddiaların tümünün bir İngiliz dedikodusu olduğunu dile getirirler.

sendrom

Tarih boyunca Napolyon kompleksi yaşayan kişiler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu kişiler arasında ise Edith Piaf, Kraliçe Victoria ve Eva Longoria isimleri sayılabilir.

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