Düşündüren sözler: İnsanı düşüncelere sevk eden edebi, özlü, ünlü ve anlamlı sözler

Çok konuşuyor ama boş konuşuyor derler ya kimiler için... Bazıları ise az ama öz konuşur. Söylediklerinin bir ağırlığı vardır ki dinleyenleri düşündürür. Bu tarz kaynağı edebiyat, ünlü kişiler vb. Olan tarihe mal olmuş düşündüren sözler vardır.

DÜŞÜNDÜREN SÖZLER 2019

Günümüzde düşündüren bu anlamlı sözler Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya ağları ve Whatsapp gibi iletişim uygulamaları ile daha çok kişiye ulaşıyor ve paylaşıyor. Siz de belki daha önce düşünmediğiniz yeni fikirlerle ve bakış açıklarıyla tanışmak ve bunları paylaşmak isterseniz sizin için edebi, felsefi anlamlı hatta komik düşündüren sözler listelerimizden faydalanabilirsiniz. Düşündüren sözler listemizdeki alıntıları ve sözleri şu başlıklar altında derledik:

Düşündüren Edebi Sözler Düşündüren Psikolojik Sözleri Düşündüren Ünlü Sözler Düşündüren Felsefi Sözler Düşündüren Kısa ve Özlü Sözler Düşündüren Komik Sözler

DÜŞÜNDÜREN EDEBİ SÖZLER

Evet, belki namuslu bir insansın ama namuslu bir insanım diye övünülür mü hiç? Herkes zaten namuslu olmak zorunda değil midir? (Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski)

Bize hiçbir şey yapılmadı, yalnızca tam bir hiçliğin içine koyulduk çünkü bilindiği gibi dünyada hiçbir şey insan ruhunu hiçlik kadar baskı altına alamaz. (Satranç – Stefan Zweig)