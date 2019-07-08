Düşündüren sözler: İnsanı düşüncelere sevk eden edebi, özlü, ünlü ve anlamlı sözler

Çok konuşuyor ama boş konuşuyor derler ya kimiler için... Bazıları ise az ama öz konuşur. Söylediklerinin bir ağırlığı vardır ki dinleyenleri düşündürür. Bu tarz kaynağı edebiyat, ünlü kişiler vb. Olan tarihe mal olmuş düşündüren sözler vardır.
Günümüzde düşündüren bu anlamlı sözler Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya ağları ve Whatsapp gibi iletişim uygulamaları ile daha çok kişiye ulaşıyor ve paylaşıyor. Siz de belki daha önce düşünmediğiniz yeni fikirlerle ve bakış açıklarıyla tanışmak ve bunları paylaşmak isterseniz sizin için edebi, felsefi anlamlı hatta komik düşündüren sözler listelerimizden faydalanabilirsiniz. Düşündüren sözler listemizdeki alıntıları ve sözleri şu başlıklar altında derledik:
Evet, belki namuslu bir insansın ama namuslu bir insanım diye övünülür mü hiç? Herkes zaten namuslu olmak zorunda değil midir? (Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski)
Bize hiçbir şey yapılmadı, yalnızca tam bir hiçliğin içine koyulduk çünkü bilindiği gibi dünyada hiçbir şey insan ruhunu hiçlik kadar baskı altına alamaz. (Satranç – Stefan Zweig)
İnsan bir kere doğmazlar. Bu iş annelerinin onları doğurduğu gün bitmez. Fakat hayat yeniden onları kendilerini doğurmaya mecbur eder. (Kolera Günlerinde Aşk – Gabriel Garcia Marquez)
Bir sıkıntının geçeceğine güven, ona dayanmanın tek çaresiydi. (Nar Ağacı – Nazan Bekiroğlu)
Seni seviyorum. Deki gibi değil, gayet aklı başında olarak seviyorum. (Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali)
Sorarlarsa “Ne iş yaptın bu dünyada?” diye rahatça verebilirim yanıtını: Yalnız kaldım. Kalabildim! Altı milyar insanın arasında doğdum ve hiçbirine çarpmadan geçtim aralarından... (Kinyas ve Kayra – Hakan Günday)
İnsanları genel anlamda seviyorum ama kimseye tahammülüm yok. (Tutunamayanlar – Oğuz Atay)
Gerçek arkadaş, kendisi mutlu değilken senin mutlu olmana sevinen, hatta mutluluğunu kutlayan kişidir. (Böğürtlen Kışı – Sarah Jio)
Biz düşmanlarımızı yok etmek için uğraşmayız, onları değiştiririz. (Bin Dokuz Yüz Seksen Dört – George Orwell)
Aslında bir şeyi yapabileceğini düşünürsen bu mümkün olmasa bir yapabildiğini görürsün. Eğer yapamayacağını düşünürsen o zaman çoğunlukla yapamazsın çünkü yapmayı denemezsin bile. (Olasılıksız – Adam Fawer)
Ama gözler kördür. İnsan gözleriyle değil, yüreğiyle bakmalı... (Küçük Prens – Antoine De Saint-Exupéry)
Nereye gidersen git asla vicdanından kaçamazsın.
“Sahip olduğunuz tek alet çekiç ise, her şeye bir çivi gibi muamele etmek sanırım cezbedicidir.” – Abraham Maslow
Hep başını alıp gidebilecek kadar cesur, ama hep kalıp savaşacakmış kadar gözü pek olabilmeli insan!
“Belirsizlikle yaşamayı öğrenmek zorundayız.” – Gerd Gigerenzer
İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. - Sokrates
Beklenmedik olanı beklemedikçe, onu bulamayacaksın. - Heraklitos
“En yoğun çatışmaların üstesinden gelinebilirse, kolayca rahatsız edilmeyen bir güvenlik ve sakinlik duygusu oluşturur. Sadece bu yoğun çatışmalar, değerli ve kalıcı sonuçlar üretmek için ihtiyaç duyulan karışıklıklardır.” – Carl Gustav Jung
Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. - Sokrates
“Bizler, hor gördüğümüz insanların da ifade özgürlüğü haklarına inanmazsak, o zaman öyle bir hakka hiç inanmıyoruz demektir.” – Noam Chomsky
“Asıl sorun, makinelerin düşünüp düşünemeyeceği değil, insanların bunu yapıp yapmadığıdır.” – B.F. Skinner
“Artık bir durumu değiştirme imkanımız olmadığı zaman, kendimizi değiştirmek zorundayız demektir.” – Viktor Frankl
En kudretli insan, kendisine hakim olandır. - Seneca
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun? - Epiktetos
Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur. - Benjamin Franklin
Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. - Honore de Balzac
Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür. - Friedrich von Schiller
Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy
Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Doğru yürümez… - Aristophanes
Elin yaptığı herhangi bir şeyi bir başka el yıkabilir. - Montaigne
Düşlemek bilmekten daha önemlidir. - Albert Einstein
Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. - Moliere
Bana güç veren zaferlerim değil, yaşamdaki yenilgilerimdir.
Kör bir kuyuda umut ışığıdır yaşamak düşleri gerçek yapmak gökten yıldızlar çalmak.
İnsan bazen ne kadar küçüldüğünü görebilecek kadar büyük olmalıdır dostlarım.
Akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikir eder, baktığı vakit de ibret alır.
Kaybettiğin tek savaş, uğrunda savaşmaktan vazgeçtiğindir.
Bazı insanlarla yüzleşmek zordur, haksız çıkarsın. Çünkü onların galip gelecekleri ikinci bir yüzleri daha vardır.
İnsan yaşadıkça anlıyor ki; kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun.
Fikirlerin kanatları vardır, kimse insanlara ulaşmasını engelleyemez. - İbn Rüşd
Ya başlamamalı ya da bitirmeli...
Yalnızlık, müziğin bile seni dinlemesidir.
Önce umut verilir, sonra unut denilir.
Kör bir kuyuda umut ışığıdır yaşamak düşleri gerçek yapmak gökten yıldızlar çalmak.
Benim yalnızlığım insanlarla doludur.
Azla mutluluk, çokla didişmekten iyidir.
Aşkın matematiğinde 1’den başka rakam yoktur.
Umarım şizofrenimdir ve bunların hepsi benim hayal ürünümdür.
Bilirim, gidenle ölünmez ama kalanlarla da yaşanmıyor.
Ben her zaman doğruyu söylerim, yalan söylerken bile.
Hayat küçük şeylerden oluşur, eğer sen seversen büyük olurlar.
Kabul edilen bir hata, kazanılmış bir zaferdir.
Yüzü güzele kırk günde doyarsın, huyu güzele kırk yılda doyamazsın.
Hayatı olmaya çalıştıklarımız hayatlarımızdan ediyor bizi.
Onun ellerini tutmak, bir kelebeği tutmaktan farksızdı.
Kusurα bαkmα birαder, seni birine benzettim. Olαbilir, bαbαm çok gezermiş…
Bulutlαrı pembeye boyαsαk yαğmur pembe yαğαr mı?
Ben bir çocuk, sen bir çocuk, yαptık bir çocukluk, olduk üç çocuk…
Erkekler pαrk yeri gibidir. İyilerin hepsi kαpılmıştır.
Hey gαrson bαnα kαlbim kαdαr yαnık bir döner, düşüncelerim kαdαr kαrışık bir sαlαtα ve αcılαrım kαdαr koyu bir kαhve getir.
Gençliğim αcı veriyordu, αmeliyαtlα αldırdım…
Öyle yαlnızdı ki toplu mezαrlığα gömülmeyi vαsiyet etti.
Bütün kocαIαr αynıdır, yüzIeri değişik oImαzsα birbirinden αyırt edemezsiniz.
Bαnα geceyi zindαn ettiler. Αf çıkαcαk diye sαbαhlαdım.
Ölüm korkusu sürekli değil geçicidir çünkü mezαrdα biter.
Rüşvet, uluslαrαrαsı pαrα birimidir.
Tecrübe yenilen kαzıklαrın bileşkesidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum