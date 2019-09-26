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Düşüp bilincini kaybetti, akıllı saatiyse hayatını kurtardı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

Ormanda bisiklet kullanırken düşüp bilincini kaybeden adamın hayatını, acil servisi arayıp adamın konumunu ileten akıllı saati kurtardı. İşte o ilginç olay...

15 Eylül günü, Washington, Spokane’de yaşayan Bob Burdett sıklıkla yaptığı gibi Riverside Eyalet Parkı’na bisiklet sürmeye gitti. Ancak işler iyi gitmedi, bisikletiyle feci şekilde kaza geçiren Bob başını çarparak bilincini kaybetti. Neyse ki akıllı saatini koluna takmayı unutmamıştı, hayatını kurtaran da bu oldu. İşte şanslı adamın başına gelenler...

BABASININ AKILLI SAATİNDEN MESAJ GELDİ

Bob Burdett Spokane, Washington’da yaşıyor ve sıklıkla evinin yakınlarındaki Riverside Eyalet Parkı’nda bisiklet sürüyor. 15 Eylül gününde de oğluyla birlikte parkta bisiklet sürmek için randevulaşan Bob erkenden parka gitti. Oğlu daha yola çıkmamışken babasının akıllı saatinden kendisine bir mesaj iletildi.


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