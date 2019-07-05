Uyuşturucuyla savaşının son kurbanı 3 yaşındaki çocuk!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 30 Haziran 2016'da koltuğa oturmasından beri 'uyuşturucuyla savaş' adı altında yürüttüğü yargısız infaz kampanyasının binlerce kurbanı arasına son olarak 3 yaşında bir kız çocuğu katıldı.

29 Haziran'da Rizal eyaletinde yürütülen bir uyuşturucuyla mücadele operasyonunda evinde vurularak öldürülen Kateleen Myca Ulpina, yaşasaydı 31 Temmuz'da 4 yaşına girecekti.

Filipinler Ulusal Polis Sözcüsü Albay Bernard Banac, kızın babasının uyuşturucu satıcısı zanlısı olduğunu ve ilk ateşi açtığını, kızını insan kalkanı yapıp polise ateş ettiğini, iki ateş arasında kalan kızın öldüğü açıklamasını yaptı. Operasyonda zanlı baba, amca ve bir de polis memuru da öldü.

ANNE, POLİSİ ISRARLA YALANLADI

Ancak Myca'nın annesi polisin anlatımını reddetti. Gece ailece uyurken polisin hiçbir arama ya da tutuklama emri göstermeksizin aniden evi bastığını, pencereleri aşağı indirdiğini, kendisinin diğer üç çocuğuyla birlikte merdivenlerden yukarı koşarken Myca'nın babasıyla birlikte kaldığını anlatan anne "Bir kez daha söylüyorum. Myca insan kalkanı olarak kullanılmadı" dedi.