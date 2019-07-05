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Uyuşturucuyla savaşının son kurbanı 3 yaşındaki çocuk!

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin 3 yılda 27 bin can alan 'uyuşturucuyla savaşı' son olarak 3 yaşında bir kızı hayattan kopardı. Savaşı iki yıl yürütmüş eski emniyet müdürü, Senatör Dela Rosa "Bu tür operasyonlarda yan hasar kaçınılmazdır. Olur böyle şeyler" dedi.

Uyuşturucuyla savaşının son kurbanı 3 yaşındaki çocuk!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 30 Haziran 2016'da koltuğa oturmasından beri 'uyuşturucuyla savaş' adı altında yürüttüğü yargısız infaz kampanyasının binlerce kurbanı arasına son olarak 3 yaşında bir kız çocuğu katıldı.

29 Haziran'da Rizal eyaletinde yürütülen bir uyuşturucuyla mücadele operasyonunda evinde vurularak öldürülen Kateleen Myca Ulpina, yaşasaydı 31 Temmuz'da 4 yaşına girecekti.

Filipinler Ulusal Polis Sözcüsü Albay Bernard Banac, kızın babasının uyuşturucu satıcısı zanlısı olduğunu ve ilk ateşi açtığını, kızını insan kalkanı yapıp polise ateş ettiğini, iki ateş arasında kalan kızın öldüğü açıklamasını yaptı. Operasyonda zanlı baba, amca ve bir de polis memuru da öldü.

ANNE, POLİSİ ISRARLA YALANLADI

Ancak Myca'nın annesi polisin anlatımını reddetti. Gece ailece uyurken polisin hiçbir arama ya da tutuklama emri göstermeksizin aniden evi bastığını, pencereleri aşağı indirdiğini, kendisinin diğer üç çocuğuyla birlikte merdivenlerden yukarı koşarken Myca'nın babasıyla birlikte kaldığını anlatan anne "Bir kez daha söylüyorum. Myca insan kalkanı olarak kullanılmadı" dedi.

1 Temmuz 2016 - 19 Nisan 2018 arası Filipinler Ulusal Polis Müdürü ve ardından 12 Ekim 2018'de dek Islah Kurumları Genel Müdürü olan Senatör Ronald dela Rosa ise Duterte'nin binlerce can alan 'uyuşturucuyla savaş'ını yürütmüş el olarak polisi savundu.

'BU İŞİN FITRATINDA VAR'

Eski ulusal emniyet müdürü, 3 yaşındaki kızın ölümünü "Bu tür operasyonlarda yan hasar kaçınılmazdır" diye değerlendirdi.

Basın toplantısında konuşan Senatör Ronald dela Rosa şunları söyledi:

"Mükemmmel olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Polis memuru bir çocuğu vurmak ister mi? Ama operasyonlarda olur böyle şeyler."

Dela Rosa'nın "Olur böyle şeyler" dediği 'uyuşturucuyla savaşta', polise göre 3 yılda 6600 kişi öldürüldü. İnsan hakları savunucuları ise en az 27 bin kişiye yargısız infaz yapıldığını söylüyor. Operasyonlarda zanlıların yanına uyuşturucu ve silah yerleştirmekle ve toplu halde yargısız infaz yapmakla suçlanan polisin işlediği suçların örtbas edildiği belirtiliyor.

'BM'DE DUTERTE'YE KARŞI GİRİŞİM'

İnsan hakları örgütleri, Duterte ve Dela Rosa'ya bu katliamların hesabının sorulması için uğraşırken, 25 ülke, Duterte'nin 'uyuşturucuyla savaşına' Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması açılması için çağrı yaptı.

Geçen ay BM'nin 11 insan hakları uzmanının 'Filipinler'de yasadışı ölümler ve polis katliamlarının sayısının dehşet verici boyutlara ulaştığı, ama hükümetin hiçbirini soruşturmaya yanaşmadığına' dair raporunun yayımlanması sonrası BM İnsan Hakları Konseyi'ne rapordaki bulguların üzerine gidilmesi için tasarı sunuldu.

Duterte'nin sözcüsü bu girişime "İçişlerimize yabancı propagandacıların skandal müdahalesi" tepkisini gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
duterte uyuşturucu dela rosa

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