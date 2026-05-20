Duvar için servet istediler, çöple ördü! Bedavaya mal etti

Eğimli arazilerde toprak kaymasını önlemek için geliştirilen ilginç duvar örme yöntemi dikkat çekti. Otomobil lastikleri kullanılarak yapılan sistem, doğru uygulandığında yıllarca dayanabiliyor.

BETON YERİNE LASTİK KULLANILIYOR

Ekolojik istinat duvarı sisteminde, kullanılmayan lastikler yatay şekilde yerleştirilip içleri sıkıştırılmış toprakla dolduruluyor. Böylece ortaya hem ağır hem de oldukça sağlam bir yapı çıkıyor. Geleneksel beton duvarlara göre çok daha düşük maliyetli olan yöntem, özellikle eğimli arazilerde tercih ediliyor.

Uzmanlara göre sistemin en önemli avantajı, ağırlık ve sürtünme prensibiyle çalışması. Her lastik adeta bir yapı bloğu görevi görüyor ve toprağın oluşturduğu baskıya karşı direnç sağlıyor.

DUVAR TAMAMEN DÜZ YAPILMIYOR

Sistemde dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri ise duvarın hafif eğimli inşa edilmesi. Yapının araziye doğru hafif yatık olması, toprağın baskısına karşı dayanıklılığı artırıyor ve duvarın öne doğru itilmesini önlüyor.

İnşa öncesinde zemindeki bitki örtüsü ve kökler tamamen temizleniyor. Yağmur sonrası yumuşayan toprak ise kazı ve tesviye işlemlerini kolaylaştırıyor.

LASTİKLERİN YERLEŞİMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

İlk lastik sırası hafif kazılmış ve dengelenmiş zemine yerleştiriliyor. Ardından her katmanda aynı işlem tekrar ediliyor. Lastiklerin boyutları farklı olsa da boşluk bırakmadan yerleştirilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, büyük lastiklerin daha hızlı yükseklik kazandırdığını ancak daha fazla toprak ve sıkıştırma gücü istediğini belirtiyor.

DAYANIKLILIĞIN SIRRI TOPRAK SIKIŞTIRMADA

Sistemin sağlamlığını belirleyen en kritik aşama ise toprak sıkıştırma işlemi. Lastiklerin yalnızca doldurulması yeterli olmuyor; toprağın katman katman bastırılarak boşlukların tamamen yok edilmesi gerekiyor.

Yetersiz sıkıştırma durumunda yağmur suyu toprağı taşıyabiliyor ve bu da duvarın zayıflamasına yol açabiliyor. Doğru uygulanan sistemlerde ise sıkışan toprak zamanla daha da sertleşerek beton benzeri bir yapı oluşturuyor.

Her yeni lastik sırası bir öncekinin üzerine şaşırtmalı şekilde yerleştiriliyor. Böylece duvarın yük dağılımı dengeleniyor ve kayma riski azaltılıyor.

HURDA LASTİKLER ÜCRETSİZ TEMİN EDİLEBİLİYOR

Sistemin maliyetini düşüren en önemli unsur ise ana malzemenin ücretsiz bulunabilmesi. Kullanılmış lastikler çoğu zaman lastikçilerden, tamirhanelerden ve oto servislerinden ücretsiz alınabiliyor.

Bu sayede hem çevreye atılan atık miktarı azalıyor hem de ekonomik bir yapı sistemi ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, lastiklerin yanıcı malzeme olması nedeniyle çevrede kuru ot ve çöp birikmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca duvar çevresinde kimyasal ot kurutucuların kullanılmaması tavsiye ediliyor.