Türkiye’nin en stresli şehirleri açıklandı! Burada yaşamanın bedeli ağır

Araştırma sonuçlarına göre özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde yaşayan vatandaşların hem ekonomik hem de psikolojik baskıyı daha fazla hissettiği belirtildi. Uzmanlar, uzun ulaşım süreleri, artan kira fiyatları ve yoğun iş temposunun stres seviyesini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

BÜYÜKŞEHİRLER LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Çalışmada ilk sırayı Türkiye’nin en kalabalık şehri aldı. Onu başkent ve Ege’nin en büyük şehirlerinden biri takip etti. Listenin devamında ise sanayi, turizm ve hızlı göç alan şehirlerin öne çıktığı görüldü.

Araştırmada ayrıca hızlı kentleşmenin, yoğun nüfus artışının ve sosyal yaşam dengesinin bozulmasının stres düzeyini artırdığı ifade edildi.

TRAFİK VE HAYAT PAHALILIĞI BELİRLEYİCİ OLDU

Uzmanlara göre özellikle büyük şehirlerde uzun süren trafik, işe gidiş geliş saatlerinin artması, yüksek kira fiyatları, yoğun çalışma temposu ve sosyal yaşam dengesinin kurulamaması stresin temel nedenleri arasında yer alıyor. Araştırmada kullanılan veriler arasında ulaşım süreleri, ekonomik göstergeler, nüfus yoğunluğu ve çevresel faktörler de yer aldı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN STRESLİ ŞEHİRLERİ

Araştırmaya göre en stresli şehirler sıralaması şöyle oluştu:

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Antalya

Adana

Gaziantep

Uzmanlar, şehir planlaması ve yaşam kalitesini artıracak uygulamaların hayata geçirilmesiyle bu stres seviyelerinin azaltılabileceğini belirtiyor.