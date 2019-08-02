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Duvar yazıları: Etkileyici, anlamlı, komik yazılar ile Çukur’dan duvar yazıları

Deniz Barış Deniz Barış
EĞLENCE  | 02.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

Yoğunlukla geçmişte sokakta, duvarlara spreylerle, fırçalarla yazılan yazılar artık internette sosyal medyaların dijital duvarlarına yapıştırılıyor. Medya değişse de duvar yazılarının karakteri, yapısı pek değişmedi. Siz de sosyal medyada geçmişten gelen bu kültürün güncel yansımalarını paylaşmak isterseniz sizin için derlediğimiz Instagram, Facebook, Twitter, vb. için uygun anlamlı, etkileyici, romantik, komik duvar yazıları ve Çukur’dan duvar yazıları listelerimizden faydalanabilirsiniz.

Duvar yazıları: Etkileyici, anlamlı, komik yazılar ile Çukur’dan duvar yazıları

Geçmişte duvar sanatı ve duvar yazıları şehir hayatının özel bir kültür öğesiydi. Ancak bir süre sonra gerek duvarlara yazı yazanlar gerekse de grafiticilerin sayısı azaldı. Ancak Türkiye’de son yıllarda özellikle de çeşitli toplumsal olaylar sonrası duvar yazıları yeniden boy göstermeye başladı. Özellikle de çağa uygun olarak dijital platformlarda.

EN GÜZEL DUVAR YAZILARI

Çağın duvarları artık tuğladan değil kodlardan oluşuyor. Facebook’daki duvarımız, Twitter’daki arka planımız, Whatsapp’taki durumumuz, Instagram’daki sayfamız vb. Artık duvar yazıları kendilerine bu platformlarda yer buluyor. Biz de sizin için gerek Çukur sokaklarından gerekse de komik, anlamlı etkileyici, romantik olarak temalara ayrılmış şekilde duvar yazılarından en güzel örnekleri bir araya topladık.

ÇUKUR DUVAR YAZILARI

Son yılların en popüler yapımlarından biri olan Çukur dizisi Çukur’daki duvar yazılarını da izleyicilere tanıtmış oldu. Çukur sokaklarının pek çok köşesinde yer alan bu duvar yazıları sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Biz de sizler için bu duvar yazılardan örnekler toparladık...

Seni Seviyorumdan Sonra Ama Denmez

Mutluluk Çukurda, Çukur Yanaklarında

Hep Çalışmadığım Yerden Üzüyorlar

Kimseye Alışma

Biz Ters Bir Aileyiz

Birtakım Zorlukların Üstesinden Gelemiyorum, Sana Gelsem Olur Mu?

Yerle Bir Oldum Da Senle Bir Olamadım

Olmadıkça Zorladık, Zorladıkça Olmadı

Bizi Siz Kötü Yaptınız

Siz İteklemeyin, Ben Kendim Giderim

Güzel Sevdik, Güzel Üzdüler

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Her Şeyi Geç, Bizi Es Geçme

Keşke Doğmadan Önce Senaryoyu Okusaydık

Gel Sana Ateşle Oynamayı Öğreteyim

Az Dolaşalım Dedik, Kördüğüm Olduk

Önce Hayaller Ölür, Sonra İnsan

Bu Hayatta Gülmemizi İsteyen Tek Kişi Fotoğrafçı

Yarın Çok Geç Olabilir

Mahallecek Manyağız

Gökte Ararken Çukurda Bulduk

Madem Olacağı Yoktu, Neden Olur Gibi Oldu?

Dikkat! Hayalleriniz Yıkılabilir

Elimizde Olmayan Şeyler Var, Mesela Elleri

Amca Kaçırdık Mı Hayatı?

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Bizi Yakanlar Terlemedi Bile

Olursa Olur Olmazsa Alıştık Zaten

Sen Giderken Adımlarını Sayarım

Kardeşiz, Canız, Tekiz

Bir Takım Mahvoluşlar Oldu

Üzülmek Hepimizin Baba Mesleği

No Çukur No Party

Şimdi Benim Tahtım Senin Dizindir

Bana Gönül Koyma Çay Koy

En İyisi Biz İçimize Atalım

Nedenlerin İçinde Kaybolan Bedenler

Biz Günleri Değil Anıları Hatırlarız

Gına Geldi Sen Gelmedin

Çakmak Neredeydi? Yakacağım Hayalleri

Kendimi Arıyorum Gören Var mı?

Çukur'da Bize Saadet Yok

Ben Onunla İçimden Konuşuyorum

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Neyse Ki Herkes Delirdi De Artık Dikkat Çekmiyoruz

Hayat Kısa Gülüşün Çok Güzel

Gerisini Geride Kalanlar Düşünsün

Bitti Diye Üzülme Yaşandı Diye Sevin

Boşuna Mı Delirdik?

Olacak Gibi Değildi, Olmadı Da Zaten

Bırak Da Yanına Kalayım

Herkes Uyuyor Biz Niye Uyanık?

Kaça Kuruyoruz Hayalleri Ona Mı?

Birlikte Gülmediğimiz Yerler Var Daha

Beni Merak Etsene, Belki İyi Değilimdir

Çıkar İçin Değil, Çukur İçin

Kaç Rüyadır Uçamıyorum.

Biz Sevdik De Keşke Sadece Bununla Bitseydi.

Bir Varmış, Hiç Yokmuş Gibi.

Herkes Öldürür Sevdiğini.

Kalbini Ortaya Koyan Herkes Kaybetti.

Yok Mu Ya Şöyle Güzel Bir Yalan İnanalım?

Ben Akıllanıyorum Siz Delirin.

KOMİK DUVAR YAZILARI

Milletimizin espri kabiliyeti ve mizah gücü duvarlara da taşıyor ve özellikle gençlerin uğrak noktaları olan yerlerden duvar yazıları sosyal medyada paylaşılıyor.

Uçmuyorsak Newton’a olan saygımızdan.

Ne polisi alkol bey

Ben seni sevdiğimi söylemesine söylerim de roplum buna hazır değil

Herkesin hayatına kimse karışamaz

Olursa olur, olmazsa alıştık zaten

Üniversite bana alttan almayı öğretti.

Ne olursan ol geri gelme, ben Mevlana değilim beni germe

Hayaller Hawaii, Hayatlar sanayii

Siz sanki çok şeysiniz

Döner gelirse senindir biz pide söyledik

Keşke baban, nöbetçi eczaneye gitseydi.

Seviyorsan git halay çek bence, hem elini tutarsın...

Martılara seni anlattım, suratıma ettiler

Bi havalar bi havalar, sanırsın ejderhası var

Ne demiş şair, hiçbir şey olmazsa sabah olur...

ANLAMLI DUVAR YAZILARI

Boyum kısa diye mi güzel günleri göremiyorum.

Tamam bi dinazor bi ejderha değilim ama ben de tükendim yani

Yaşanılanlar unutulacak kadar eski mi?

Bir gün bir espri yapacağız zulüm gülmekten ölecek.

İyi insanlar cennete gider değil, iyi insanlar nereye giderse orası cennet olur...

Hayatıma biri girince ben çıkıyorum

Balık da ağlar ama haberi olmaz denizin

Yaşamak mı zor, çince mi?

Işıkları kapattık, bizi bulmak isteyen kendini yaksın

ETKİLEYİCİ DUVAR YAZILARI

Muhtaç kalın geceler boyu ağlattığınız insanlara

Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye, yaşamadan ölmeye itirazım var!

Ne kadar içersen iç başın döner, gidenler değil.

Sonra belki düşüncelerin asılmadığı yerlere gideriz

Umut kaybolsa da yolunu bulur!

Bir körün bir sağıra güzel demesiydi aşk

Önce hayaller ölür, sonra insan.

Aklım çıkıyor da aklımdan çıkmıyor!

Düşünün! Kafanız acımaz...

Kalbimi en güzel sende hissettim.

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