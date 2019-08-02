Duvar yazıları: Etkileyici, anlamlı, komik yazılar ile Çukur’dan duvar yazıları

Geçmişte duvar sanatı ve duvar yazıları şehir hayatının özel bir kültür öğesiydi. Ancak bir süre sonra gerek duvarlara yazı yazanlar gerekse de grafiticilerin sayısı azaldı. Ancak Türkiye’de son yıllarda özellikle de çeşitli toplumsal olaylar sonrası duvar yazıları yeniden boy göstermeye başladı. Özellikle de çağa uygun olarak dijital platformlarda.

EN GÜZEL DUVAR YAZILARI

Çağın duvarları artık tuğladan değil kodlardan oluşuyor. Facebook’daki duvarımız, Twitter’daki arka planımız, Whatsapp’taki durumumuz, Instagram’daki sayfamız vb. Artık duvar yazıları kendilerine bu platformlarda yer buluyor. Biz de sizin için gerek Çukur sokaklarından gerekse de komik, anlamlı etkileyici, romantik olarak temalara ayrılmış şekilde duvar yazılarından en güzel örnekleri bir araya topladık.

ÇUKUR DUVAR YAZILARI

Son yılların en popüler yapımlarından biri olan Çukur dizisi Çukur’daki duvar yazılarını da izleyicilere tanıtmış oldu. Çukur sokaklarının pek çok köşesinde yer alan bu duvar yazıları sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Biz de sizler için bu duvar yazılardan örnekler toparladık...