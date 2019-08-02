Duvar yazıları: Etkileyici, anlamlı, komik yazılar ile Çukur’dan duvar yazıları

Geçmişte duvar sanatı ve duvar yazıları şehir hayatının özel bir kültür öğesiydi. Ancak bir süre sonra gerek duvarlara yazı yazanlar gerekse de grafiticilerin sayısı azaldı. Ancak Türkiye’de son yıllarda özellikle de çeşitli toplumsal olaylar sonrası duvar yazıları yeniden boy göstermeye başladı. Özellikle de çağa uygun olarak dijital platformlarda.
Çağın duvarları artık tuğladan değil kodlardan oluşuyor. Facebook’daki duvarımız, Twitter’daki arka planımız, Whatsapp’taki durumumuz, Instagram’daki sayfamız vb. Artık duvar yazıları kendilerine bu platformlarda yer buluyor. Biz de sizin için gerek Çukur sokaklarından gerekse de komik, anlamlı etkileyici, romantik olarak temalara ayrılmış şekilde duvar yazılarından en güzel örnekleri bir araya topladık.
Son yılların en popüler yapımlarından biri olan Çukur dizisi Çukur’daki duvar yazılarını da izleyicilere tanıtmış oldu. Çukur sokaklarının pek çok köşesinde yer alan bu duvar yazıları sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Biz de sizler için bu duvar yazılardan örnekler toparladık...
Seni Seviyorumdan Sonra Ama Denmez
Mutluluk Çukurda, Çukur Yanaklarında
Hep Çalışmadığım Yerden Üzüyorlar
Kimseye Alışma
Biz Ters Bir Aileyiz
Birtakım Zorlukların Üstesinden Gelemiyorum, Sana Gelsem Olur Mu?
Yerle Bir Oldum Da Senle Bir Olamadım
Olmadıkça Zorladık, Zorladıkça Olmadı
Bizi Siz Kötü Yaptınız
Siz İteklemeyin, Ben Kendim Giderim
Güzel Sevdik, Güzel Üzdüler
Her Şeyi Geç, Bizi Es Geçme
Keşke Doğmadan Önce Senaryoyu Okusaydık
Gel Sana Ateşle Oynamayı Öğreteyim
Az Dolaşalım Dedik, Kördüğüm Olduk
Önce Hayaller Ölür, Sonra İnsan
Bu Hayatta Gülmemizi İsteyen Tek Kişi Fotoğrafçı
Yarın Çok Geç Olabilir
Mahallecek Manyağız
Gökte Ararken Çukurda Bulduk
Madem Olacağı Yoktu, Neden Olur Gibi Oldu?
Dikkat! Hayalleriniz Yıkılabilir
Elimizde Olmayan Şeyler Var, Mesela Elleri
Amca Kaçırdık Mı Hayatı?
Bizi Yakanlar Terlemedi Bile
Olursa Olur Olmazsa Alıştık Zaten
Sen Giderken Adımlarını Sayarım
Kardeşiz, Canız, Tekiz
Bir Takım Mahvoluşlar Oldu
Üzülmek Hepimizin Baba Mesleği
No Çukur No Party
Şimdi Benim Tahtım Senin Dizindir
Bana Gönül Koyma Çay Koy
En İyisi Biz İçimize Atalım
Nedenlerin İçinde Kaybolan Bedenler
Biz Günleri Değil Anıları Hatırlarız
Gına Geldi Sen Gelmedin
Çakmak Neredeydi? Yakacağım Hayalleri
Kendimi Arıyorum Gören Var mı?
Çukur'da Bize Saadet Yok
Ben Onunla İçimden Konuşuyorum
Neyse Ki Herkes Delirdi De Artık Dikkat Çekmiyoruz
Hayat Kısa Gülüşün Çok Güzel
Gerisini Geride Kalanlar Düşünsün
Bitti Diye Üzülme Yaşandı Diye Sevin
Boşuna Mı Delirdik?
Olacak Gibi Değildi, Olmadı Da Zaten
Bırak Da Yanına Kalayım
Herkes Uyuyor Biz Niye Uyanık?
Kaça Kuruyoruz Hayalleri Ona Mı?
Birlikte Gülmediğimiz Yerler Var Daha
Beni Merak Etsene, Belki İyi Değilimdir
Çıkar İçin Değil, Çukur İçin
Kaç Rüyadır Uçamıyorum.
Biz Sevdik De Keşke Sadece Bununla Bitseydi.
Bir Varmış, Hiç Yokmuş Gibi.
Herkes Öldürür Sevdiğini.
Kalbini Ortaya Koyan Herkes Kaybetti.
Yok Mu Ya Şöyle Güzel Bir Yalan İnanalım?
Ben Akıllanıyorum Siz Delirin.
Milletimizin espri kabiliyeti ve mizah gücü duvarlara da taşıyor ve özellikle gençlerin uğrak noktaları olan yerlerden duvar yazıları sosyal medyada paylaşılıyor.
Uçmuyorsak Newton’a olan saygımızdan.
Ne polisi alkol bey
Ben seni sevdiğimi söylemesine söylerim de roplum buna hazır değil
Herkesin hayatına kimse karışamaz
Olursa olur, olmazsa alıştık zaten
Üniversite bana alttan almayı öğretti.
Ne olursan ol geri gelme, ben Mevlana değilim beni germe
Hayaller Hawaii, Hayatlar sanayii
Siz sanki çok şeysiniz
Döner gelirse senindir biz pide söyledik
Keşke baban, nöbetçi eczaneye gitseydi.
Seviyorsan git halay çek bence, hem elini tutarsın...
Martılara seni anlattım, suratıma ettiler
Bi havalar bi havalar, sanırsın ejderhası var
Ne demiş şair, hiçbir şey olmazsa sabah olur...
Boyum kısa diye mi güzel günleri göremiyorum.
Tamam bi dinazor bi ejderha değilim ama ben de tükendim yani
Yaşanılanlar unutulacak kadar eski mi?
Bir gün bir espri yapacağız zulüm gülmekten ölecek.
İyi insanlar cennete gider değil, iyi insanlar nereye giderse orası cennet olur...
Hayatıma biri girince ben çıkıyorum
Balık da ağlar ama haberi olmaz denizin
Yaşamak mı zor, çince mi?
Işıkları kapattık, bizi bulmak isteyen kendini yaksın
Muhtaç kalın geceler boyu ağlattığınız insanlara
Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye, yaşamadan ölmeye itirazım var!
Ne kadar içersen iç başın döner, gidenler değil.
Sonra belki düşüncelerin asılmadığı yerlere gideriz
Umut kaybolsa da yolunu bulur!
Bir körün bir sağıra güzel demesiydi aşk
Önce hayaller ölür, sonra insan.
Aklım çıkıyor da aklımdan çıkmıyor!
Düşünün! Kafanız acımaz...
Kalbimi en güzel sende hissettim.
O diziyle tanındı! Burası dünyanın en güzel adası
Çadırlarda konaklayıp, gökyüzünü seyrettiler! Büyüleyen güzellik
Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme
Sel kardeşlerin yakınları cezaevi önünde kurban kesti
Uzmanlardan önemli uyarı: Ağrıyan dişe kolonya basmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum