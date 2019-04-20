Duvar yıkılınca 600 yıllık tarih ortaya çıktı!

Yüksel, medresenin çöken, çeşme ve türbe dışındaki bölümlerine ait taşların tarihi kaynaklara göre o dönemde inşa edilen yapılarda kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

Ancak bu yapılardan bazılarının yıkıldığını ifade eden Yüksel, bunlardan Altınboğa Medresesi'nin de 19. yüzyılda yıkılmaya başladığını aktardı.

Yıkılan duvarın yakınından geçen bir turist tarafından duvarda, medreseye ait bilgilerin yer aldığı vakfiyenin bir parçasının olduğu görüldü.

Bugün duvar, çeşme ve türbesi kalan medresenin bulunduğu alanda yer alan bir evin duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı.

"Bu medrese Artuklu vezirlerinden Alaaddin Altınboğa tarafından yaptırılmış. Mısır, Şam ve daha birçok vilayette valilik yapan Altınboğa daha sonra Mardin'e gelerek bu medreseyi inşa ediyor. Tarihi kaynaklar medresenin muhteşem bir kapısı olduğundan bahseder. Şu anda ise medrese arkeolojik çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü sınırlarını tespit etme gerekliliği var. Çeşme ve medresenin giriş kapısının yaklaşık 1,5 metrelik kısmı ayakta. Bunun dışındaki alanlar sonradan inşa edilen yapıların yıkılmasıyla daha detaylı ortaya çıkacaktır.''

Yüksel, son yağışlarla medreseye ait bir parçaya ulaşıldığına dikkati çekerek, vakfiyenin yapı hakkındaki genel bilgileri içerdiğini aktardı.

"Sonradan inşa edilen duvarın içinden çıkmış olması, bu duvarda taş olarak kullanıldığı izlenimini veriyor.'' diyen Yüksel, çevredeki duvarların incelenmesi halinde başka parçaların da çıkabileceğini belirtti.

Yüksel, vakfiyenin tarihi eser özelliği taşıdığını dile getirerek, "Vakfiye medresenin künyesi. İnşa eden, vakfeden ile ilgili bilgiler verir. Ayrıca dönemin şartları hakkında da vereceği muhakkak ki mesajlar vardır. Bir an önce araştırma yapılarak medresenin sınırlarının ortaya çıkarılmasını ve restore edilerek gün yüzüne çıkarılmasını arzu ediyoruz.'' diye konuştu.