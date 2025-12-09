Duvara balyozu vurunca hayatının şokunu yaşadı!

İspanya'nın Lugo kentinde yaşayan Tono Pineiro, aldığı evde tadilat yaparken hiç beklemediği bir durumla karşılatı. Balyozla duvarı kırdığı anda içinden altı adet kutu gördü. Kutuları açtığında ise hayatının şokunu yaşadı.

SERVET BULDU AMA SEVİNCİ KURSAĞINDA KALDI

Kutuların içinde saklanan miktar yaklaşık 47 bin sterline (2 milyon 700 bin) denk gelen eski pesetalardı. Pesetalar 2002'de İspanya'nın euroya geçmesiyle birlikte tedavülden kaldırıldığı için sevinci kısa sürdü. The Mirror'ın aktardığına göre Banka yetkilileri, pesetaların euroya çevrilmesi için son tarihin geçtiğini belirterek paranın önemli bir bölümünün artık hiçbir değeri olmadığını Pineiro'ya bildirdi.

Yeni durumda olanları bankaya götürdü ve bu miktarın bir bölümünü euroya dönüştürmeyi başardı. Eline geçen toplam para yaklaşık 32 bin euro (1 milyon 600 bin) oldu.