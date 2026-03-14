Zürafa, zebra ve ata benziyor! Dünyanın en ilginç hayvanı ilk kez görüntülendi

Doncaster yakınlarında bulunan Yorkshire Wildlife Park, 2023 yılından bu yana nesli tehlike altındaki okapilerin korunmasına yönelik yürütülen Avrupa üreme programında yer alıyor. Park yetkilileri, Neo’nun doğumdan sonra bir süre annesiyle birlikte kapalı alanda kaldığını, kısa süre önce ise ilk kez dış alana çıkarıldığını açıkladı.

“İLK ADIMLARINI GÖRMEK HARİKAYDI”

BBC'de yer alan habere göre; Parkın toynaklı hayvanlar bölümü başkanı Kyrie Birkett, yavru okapinin yeni ortamına hızla uyum sağladığını söyledi.

Birkett, “Neo’nun yeni kafesine ilk adımlarını attığını görmek harikaydı. Başta biraz gergindi ama hızla alıştı ve yeni ortamının tadını çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

“ORMAN ZÜRAFASI” OLARAK BİLİNİYOR

Okapiler genellikle “orman zürafası” olarak adlandırılıyor. Bilimsel adı Okapi olan bu tür, yalnızca Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne özgü bir memeli olarak biliniyor.

Bacaklarındaki zebra benzeri çizgilerle dikkat çeken okapiler, omuz hizasında yaklaşık 1,52 metre yüksekliğe ulaşabilirler, ortalama vücut uzunlukları 2,4 metredir, ağırlıkları 350 kilograma kadar çıkabilir ve 30 yıla kadar yaşayabilirler.

TÜR CİDDİ TEHDİT ALTINDA

Okapiler, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde “tehlike altında” kategorisinde yer alıyor. Tür; kaçak avcılık, ağaç kesimi, yasa dışı madencilik faaliyetleri ve bölgede süren çatışmalar nedeniyle ciddi tehdit altında bulunuyor.

Neo’nun annesi Ruby, Avrupa’daki hayvanat bahçeleri arasında yürütülen üreme programı kapsamında 2023 yılında Chester Zoo’daki erkek okapi Stomp ile çiftleşmesi için gönderilmişti. Hamileliğinin ardından 2024 yılında yeniden Yorkshire Wildlife Park’a döndü.

Ruby’nin 2021 yılında doğan ilk yavrusu Mzimu ise şu anda ZSL London Zoo’da yürütülen üreme programında yer alıyor.

Park yetkilileri Neo’nun doğumunun, nesli tehlike altındaki okapi türünün korunması açısından umut verici bir gelişme olduğunu belirterek, bunun koruma çalışmalarına önemli bir moral sağladığını ifade etti.