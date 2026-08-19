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Duvarları gazeteden, yapıştırıcısı undan! Bu ev 100 yılı aşkın süredir ayakta

İlk bakışta sıradan bir ev gibi görünen bu yapının duvarlarında 100 binden fazla gazete kullanıldı. ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1922 yılında başlayan sıra dışı tasarım çalışması, yapımının ardından 100 yıl geçmesine rağmen sapasağlam ayakta duruyor.

Duvarları gazeteden, yapıştırıcısı undan! Bu ev 100 yılı aşkın süredir ayakta
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Rockport kentinde bulunan kağıt evi, alışılmışın dışında yapısıyla ve yıllaa meydan okumasıyla merak uyandırıyor. Mühendis Elis F. Stenman tarafından 1922 yılında yazlık ev olarak yapılmaya başlanan yapıda 100 binden fazla gazete kullanıldı.

Ancak evin tamamen gazete kağıdından yapıldığı düşünülmemeli. Yapının ana taşıyıcı sistemi ahşaptan oluşuyor. Gazeteler ise özellikle duvarlarda yalıtım amacıyla kullanıldı.

Duvarları gazeteden, yapıştırıcısı undan! Bu ev 100 yılı aşkın süredir ayakta 1

GAZETELERİ ÜST ÜSTE KOYUP DUVAR YAPTILAR

Stenman, çok sayıda gazeteyi katmanlar halinde bir araya getirerek yapıştırdı. Un bazlı tutkalla birbirine bağlanan kağıtlar sıkıştırılarak daha yoğun ve dayanıklı hale getirildi.

Duvarların üzeri ise vernikle kaplandı. Böylece kağıtların nemle doğrudan temas etmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

En dikkat çekici detaylardan biri ise gazetelerin tamamen gizlenmemesi oldu. Duvarlarda dönemin haberleri, reklamları ve gazete başlıkları bugün bile görülebiliyor.

Duvarları gazeteden, yapıştırıcısı undan! Bu ev 100 yılı aşkın süredir ayakta 2

EVDEKİ EŞYALARI DA GAZETE KAĞIDINDAN YAPTI

Stenman'ın deneyi yalnızca duvarlarla sınırlı kalmadı. Mühendis, evin içerisinde de gazeteleri kullanarak masa, sandalye, raf, lamba ve saat gibi çeşitli eşyalar yaptı.

Böylece kısa süre içerisinde okunup atılması beklenen gazeteler, evin içerisinde uzun yıllar kullanılabilecek eşyalara dönüştürüldü.

Duvarları gazeteden, yapıştırıcısı undan! Bu ev 100 yılı aşkın süredir ayakta 3

1922'DE BAŞLAYAN DENEY 100 YILI GERİDE BIRAKTI

Kağıdın su ve yangın karşısındaki hassasiyetine rağmen evin uzun süre korunabilmesi, kullanılan malzemelerin birlikte değerlendirilmesini önemli hale getiriyor.

Ahşap taşıyıcı sistem, sıkıştırılmış gazete katmanları, tutkal ve vernik bir araya gelerek sıra dışı yapının günümüze ulaşmasını sağladı.

Bugün müze olarak korunan Paper House, yalnızca ilginç bir ev olarak değil, atık olarak görülen bir malzemenin farklı bir amaçla nasıl kullanılabileceğini gösteren tarihi bir deney olarak da dikkat çekiyor.

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