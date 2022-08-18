Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ten büstiyerli set paylaşımı! "Bölüme son saatler"

Daha önce yer aldığı "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisi ile çokça tanınan ve şimdilerde "Duy Beni" dizisinde 'Ekim' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rabia Soytürk, oyunculuk performansıyla sık sık konuşuluyor. Bir lisedeki zorbalıkların konu alındığı dizide başarısıyla adından bahsettiren genç oyuncudan set paylaşımı geldi.

DUY BENİ'NİN EKİM'İ RABİA SOYTÜRK'TEN BÜSTİYERLİ SET PAYLAŞIMI!

FOX ekranlarında yayınlanan "Duy Beni" dizisinde 'Ekim' karakterini canlandıran Rabia Soytürk, dizideki performansıyla oldukça dikkat çekmiş ve zorbalık sahneleriyle gündemde yer almıştı.

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde estetik öncesi hali ortaya çıkmış ve kimi hayranı bu durumu desteklerken, kimisi Soytürk'e yakıştırmamıştı.

Güzelliğiyle sıkça konuşulan isim, sosyal medya hesabında aktif olmaya devam ediyor.

Genç oyuncu bu kez set arasında çekildiği bir görüntüyü takipçileriyle paylaştı.

"BÖLÜME SON SAATLER"

Siyah büstiyeriyle makyaj yapılırken paylaşım yapan isim, bir başka paylaşıma da "Bölüme son saatler" notunu düştü.

İşte Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'ün çok konuşulan bazı fotoğrafları...



