DUY BENİ İZLE! Duy Beni dizisinin 8. bölümde neler oldu? İşte son bölüm konusu!

Duy Beni dizisi izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. İlk bölümü 7 Temmuz'da izleyiciyle buluşan dizi izleyicinin gönlünde kısa sürede taht kurdu. Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu gibi isimlerin rol aldığı dizinin yönetmenliğini Ali Balcı yapıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Duy Ben 8. bölüm full izle" ve "Duy Beni dizisinin son bölümde neler oldu? gibi soru ve konu başlıklarını sorgulamaya devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde...

DUY BENİ DİZİSİNİN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Duy Beni dizisi 8. bölüm konusu:

"Kanat'ın tutuklanması Gerçek Koleji'ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim'in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat'ın masum olduğuna inanmaktadır. Polis, Gerçek Koleji'nden birinin ifadesine daha başvurur. Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır.

Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz'le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır. Artık yeni bir hedefi vardır.

Kanat'ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır. Ekim, Bekir ve Ayşe'ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır.

Selim ve Bahar, Gerçek Koleji'nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır."

DUY BENİ DİZİSİNİN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Duy Beni dizisinin 7. bölümünde yaşananlar:

" Kanat’ın başına gelen kaza herkesi derinden sarsmıştır. Haberi alan Ekim, ilk kez Kanat’ı kaybetme korkusu yaşar ve içinde sakladığı duygularla yüzleşir. Ekim, her ne kadar kapılıp gitse de göz ardı edemeyeceği bir gerçek vardır: Leyla! Bu durumun farkında olan Kanat, durumu tamamen değiştirecek bir hamle yapmaya karar verir.

Kanat’ın ölümden dönmesiyle derinden sarsılan biri daha vardır. Suna, ailesini korumak için radikal ve tehlikeli bir karar alır.

Polis kaza olayıyla ilgili çok önemli bir gelişme kaydeder. Melisa ve Ozan, Halil’in kaza günü çektiği videoyu öğrenirler. Videoyu Halil’in elinden alabilmek için bir plan yaparlar. Melisa ve Ozan, Halil’le uğraşırken çok daha büyük bir oyun kuran biri vardır. Fikret, kurduğu oyunla kaza meselesini tamamen kapatacak ve kendi hayatını garantiye alacaktır. Fakat her oyunda bir kazanan bir kaybeden olduğu gibi, bu oyuna da bir kurban gerekmektedir."

DUY BENİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Duy Beni dizisinin konusu:

"Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim (Rabia Soytürk) ’in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya (Helin Kandemir) bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba mahallenin çok yakınındaki çok zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar.

Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebzede olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır. Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla’ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır.

O Leyla’ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim’le birlikte Bekir (Taha Bora Elkoca) ve Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz) de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardından o günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!

Bu zengin okulun öğrencileri kimi zaman eğlenmek kimi zaman da heyecanlı anlar yaşamak için adına gelenek dedikleri bir sistemin içinde kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimse bir zarar görmedikleri için buna müdahale etmemiştir. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek. Selim Bender (Berk Hakman) hem kişisel, hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır. Bu okulda öğrencilerin bir sırrı sakladıklarının farkındadır."

DUY BENİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kanat (Caner Topçu),

Ekim (Rabia Soytürk),

Selim Bender (Berk Hakman),

Aziz (Burak Can),

Bahar (Ege Kökenli),

Melisa (Sümeyye Aydoğan),

Meltem (Helin Kandemir),

Fikret (Durul Bazan),

Rıza (Murat Daltaban),

Suna (Yeliz Akkaya),

Halil (Aytaç Uşun),

Süleyman (Alper Atak),

Neşe (Feride Çetin),

Hasan (Bedir Bedir),

Selçuk (Hamdi Alp),

Ozan (Utku Coşkun),

Bekir (Taha Bora Elkoca),

Hatice (Elif Çakman),

Şükran (Bedia Ener),

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz),

Hazal (Meltem Akçöl),

Ceren (Jasmin Berkiş),

Ceyda (Sena Gençtürk),

Emine (Cemre Özşişman),

Ece (Dilara Sümbül),

Cingöz (İzzet Yüksek),

Dağhan (İbrahim Yıldız)

