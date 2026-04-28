Duyan inanamadı, sosyal medya karıştı! Ev sahibinden kira indirimi için ilginç teklif

İstanbul Kadıköy Moda’da ortaya atılan iddiaya göre bir ev sahibi, kira indirimi karşılığında kiracının bebeğine kendi isminin verilmesini şart koştu; olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

Gökçen Kökden

İstanbul Kadıköy Moda’da geçtiği öne sürülen bir kira pazarlığı, sosyal medyada gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Son dönemde hızla yükselen kiralar tartışılırken, bu kez ortaya atılan iddia alışılmışın çok ötesine geçti.

Sosyal medyada paylaşılanlara göre, 2+1 bir daire için talep edilen 40 bin TL kira bedelinin yüksek olduğunu belirten bir çift, ev sahibiyle indirim görüşmesine girdi. İddiaya göre bu görüşme sırasında taraflar arasında sıradışı bir teklif ortaya çıktı.

'İSMİMİ VERİRSENİZ KİRAYI DÜŞÜRÜRÜM' İDDİASI

Kullanıcı paylaşımlarına göre ev sahibi, kira bedelinde ciddi bir indirim yapmayı kabul etmek için farklı bir şart öne sürdü. Buna göre ev sahibi Hulisi K'nın kirayı 20 bin TL düşürmek için “Doğacak erkek çocuğunuza benim ismimi verirseniz kabul ederim” dediği öne sürüldü.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Söz konusu talebin kira sözleşmesine özel bir madde olarak eklenmek istendiği yönündeki paylaşımlar ise dikkatleri daha da üzerine çekti.

Olayın doğruluğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcıların bir kısmı durumu “abartılı bir şehir efsanesi” olarak değerlendirirken, bir kısmı ise artan kira fiyatlarına tepki göstermek için ortaya atılmış ironik bir hikaye olabileceğini savundu.

Gerçekliği netlik kazanmamış olsa da, bu iddia son dönemde sıkça gündeme gelen kira krizine farklı bir boyut kazandırdı. Artan fiyatlar ve ev sahibi–kiracı ilişkilerindeki gerilim, sosyal medyada bu tür hikayelerin hızla yayılmasına neden oluyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
