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Duyan oraya geldi! Polis eşliğinde kazıya başladılar

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, pazarcı Yaşar Ak, evinin yanındaki arazide define bulunduğunu öne sürerek, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Polisin güvenlik aldığı kazı çalışmaları sürdürülürken, toprak altındaki odada yaklaşık 5 ton altın olduğu iddiasıyla toplanan mahalleli, çalışmaları merakla izledi.

Gazibey Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak'taki arazide define olduğu söylentileri üzerine pazarcı Yaşar Ak, resmi izin alarak, evinin yanındaki boş arazide kazı çalışması başlattı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve polis ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü. 5 ton altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti. Alana güvenlik şeridi çeken polisler, geniş güvenlik önlemi aldı.

'7 - 8 METRE KAZDILAR'

Mahalleliden Tamer Demirdüzen, kazı çalışmalarının 8 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, "Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde resmi define kazısı başladı. Söylenene göre, burada 7 tane kral mezarı var diyorlar. 1 tane de içi altın dolu oda var; ama içi domuzlu diyorlar. Burada böyle bir varlık var ki burada iş makineleri, bir sürü memur buraya gelmiş, kazı çalışması yapıyorlar. Buradan altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı, faydalanmaz mı, onu zaman gösterecek. Ama biz faydalanmasından yanayız. Çıkarsa çok seviniriz. Şu anda 7- 8 metre kazdılar, daha kazacaklar" diye konuştu.

Mahalle sakini Şenol Geçim ise "Şu anda Gazibey Mahallemizde altın arama çalışması var. Hedefe yaklaşıldığı ve büyük altın dolu odanın olduğu söyleniyor. 4,5 ile 5 ton civarında altın çıkacağı söyleniyor. İnşallah çıkacak. Çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Malkara altın

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne diyelim Allah akıl versin.İnşallah bir kaç küp kırığı bulur
çıkmaz bişi
Allah'ım ne günlere kaldık ya, varsayımlara yaşıyor insanlarimiz artık...
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