Duyanlar "Yok artık" diyor! Türkiye'nin en sıra dışı köy isimleri listelendi

Sosyal medya platformlarında ne zaman paylaşılsın etkileşim rekorları kıran, haritada görenlerin gözlerine inanamadığı Türkiye’nin en tuhaf köy isimleri yeniden gündemin zirvesine oturdu. Resmi devlet kayıtlarında yer alan ve yıllardır tek bir harfi bile değişmeden günümüze ulaşan bu isimler, tabelada görenleri şoke ediyor.

DUYUNCA KULAKLARINIZA İNANAMAYACAKSINIZ