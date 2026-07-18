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Duyanlar "Yok artık" diyor! Türkiye'nin en sıra dışı köy isimleri listelendi

Sosyal medyada her dönem viral olan ve kamuoyunda büyük merak uyandıran Türkiye’nin en sıra dışı, en eğlenceli ve en tuhaf köy isimleri yeniden gündem oldu. Birbirinden ilginç köy isimlerini sizin için listeledik. İşte o liste:

Duyanlar "Yok artık" diyor! Türkiye'nin en sıra dışı köy isimleri listelendi
Çiğdem Berfin Sevinç

Sosyal medya platformlarında ne zaman paylaşılsın etkileşim rekorları kıran, haritada görenlerin gözlerine inanamadığı Türkiye’nin en tuhaf köy isimleri yeniden gündemin zirvesine oturdu. Resmi devlet kayıtlarında yer alan ve yıllardır tek bir harfi bile değişmeden günümüze ulaşan bu isimler, tabelada görenleri şoke ediyor.

Duyanlar "Yok artık" diyor! Türkiye nin en sıra dışı köy isimleri listelendi 1

DUYUNCA KULAKLARINIZA İNANAMAYACAKSINIZ

  • Asayiş — Çorum (Sungurlu)
  • Bazlamaç — Kırşehir (Mucur)
  • Bunalan — Çorum (Sungurlu)
  • Çakallar — Balıkesir (Balya)
  • Çıplak — Çanakkale (Merkez)
  • Çilehane — Kars (Kağızman)
  • Ağzı Delik — Mersin (Tarsus)
  • Deliler — Şanlıurfa (Bozova)
  • Dertli — Çorum (Sungurlu)
  • Dingiller — Manisa (Akhisar)
  • Dondurma — Çanakkale (Çan)
  • Eğlence — Adana (Karaisalı)
  • Estağfurullah — Şanlıurfa (Karaköprü)
  • Gaipler — Kütahya (Şaphane)
  • Gebeler — Ankara (Kızılcahamam)
  • Gebeşler — Kocaeli (Kandıra)
  • Gerdek — Şanlıurfa (Bozova)
  • Kurbağa — Mersin (Gülnar)
  • Güneyfelakettin — Bolu (Merkez)
  • Kaygılı — Yozgat (Şefaatli)
  • Keş — Ordu (Ünye)
  • Panik — Iğdır (Merkez)
  • Parapara — Şanlıurfa (Harran)
  • Sinek — Sivas (İmranlı)
  • Suiçecek — Antalya (Konyaaltı)
  • Tantana — Şanlıurfa (Harran)
  • Ürküt — Bayburt (Merkez)
  • Yalamık — Mersin (Tarsus)
  • Yeşildon — Eskişehir (Alpu)
  • Dont — Muğla (Seydikemer)
  • Yalnız — Antalya
  • Sakaltutan — Kayseri (Talas)
  • Öküzöldü — Şanlıurfa
  • Azrail (Güvendik) — Ağrı (Doğubayazıt)

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sosyal medya köy isim tabela
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