Okyanusun 4 bin metre derinliğinde 'karanlık madde' bulundu! Yaşamın sırrı olabilir

Pasifik Okyanusu'nun yaklaşık 4 bin metre derinliğinde yürütülen araştırmalarda, bilim insanları güneş ışığının bulunmadığı bir bölgede oksijen tespit etti. Normal şartlarda oksijenin fotosentez yoluyla üretildiği bilinirken, bu keşif bu zamana kadar kayda geçmiş ve kesin gözüyle bakılan bilim kaynaklarının hepsini yerle bir etti.

'KARANLIK OKSİJEN' NASIL OLUŞUYOR?

Araştırmacılar, deniz tabanındaki metal bakımından zengin polimetal nodüllerin kimyasal reaksiyonlar oluşturarak suyu oksijen ve hidrojene ayırabildiğini düşünüyor. Bu nedenle keşfedilen oksijene "karanlık oksijen" adı verildi. Ancak bilim insanları, mekanizmanın nasıl işlediğini netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

YAŞAM ANLAYIŞINI DEĞİŞTİREBİLİR

Uzmanlara göre bu keşif, yalnızca Dünya'daki yaşamın kökenine değil, başka gezegenlerde yaşam ihtimaline ilişkin araştırmaları da etkileyebilir. Güneş ışığı olmadan da oksijen oluşabileceğinin anlaşılması, yaşamın ortaya çıkmasıyla ilgili bugüne kadar kabul gören teorilerin yeniden değerlendirilmesine neden olabilir.

DERİN DENİZ MADENCİLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Araştırmanın dikkat çektiği bir diğer konu ise derin deniz madenciliği oldu. Bilim insanları, oksijen oluşumunda rol oynadığı düşünülen polimetal nodüllerin çıkarılmasının okyanus ekosistemine ciddi zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.

İç görsel yapay zeka ile üretilmiştir