Duygu fakirliği bencilleştiriyor!

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, evlilikte çiftler arasındaki “biz” duygusunun birleştirici gücüne işaret etti.

'BİZ' DUYGUSUNU ELDE ETMEK, EMEK VE YATIRIM İSTİYOR

“Biz” duygusunun, farklılıkları kabul ederek ‘birliktelik’ yaşandığında dengelendiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsan bencil olmadan bağımsız, üstünlük kurmadan özgür olabilmelidir. Bunu elde etmek de emek ve yatırım ister. Güzel piyano çalan birisine ne kadar çalıştığını sorduğumda, ‘günde dokuz saat’ cevabını almıştım. Bir piyanoya bu kadar zaman ve emek veriliyorsa, iyi bir evlilik için kim bilir ne fedakârlıklar yapılmalıdır. Bu sebeple, emek verilen ve yatırım yapılan evlilikler kaliteli olur. Bu yapılabilirse, farklılıklar içinde mutluluğa bir yol bulunabilir. Önemli olan karşı tarafı değiştirmeye çalışmak değil, esnek bir yaklaşım gösterebilmektir” dedi.

DUYGU FAKİRLİĞİ BENCİLLİĞE NEDEN OLUYOR!

Erkeklerin duygusal olarak, kadınlara göre daha fakir olduklarını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsan duygu fakiri olduğu zaman, karşı tarafın ne hissettiğini anlayamaz. Karşısındakinin duygularını anlamamak kadar bencilce bir şey yoktur. Kişi, ‘Kendimi onun yerine koymalıyım’ veya ‘ onun yerinde olsam ne yapardım?’ diye düşünmeyip, sadece kendi penceresinden bakarsa, eşduyum yapamaz, doğru davranamaz.