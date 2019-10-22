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Duygu fakirliği bencilleştiriyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 22.10.2019 07:57 | Son Güncelleme

Toplumun temel taşı ailede çiftler arasındaki “biz” duygusunun evliliğin belkemiğini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ‘Biz’ duygusunun farklılıkları kabul ederek birliktelik yaşandığında dengelendiğini söyledi. Kaliteli evliliklerin emek ve yatırım istediğini vurgulayan Tarhan, duygu fakirliğine karşı çiftleri uyardı. Tarhan, “İnsan duygu fakiri olduğu zaman, karşı tarafın ne hissettiğini anlayamaz. Karşısındakinin duygularını anlamamak kadar bencilce bir şey yoktur” dedi.

Duygu fakirliği bencilleştiriyor!

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, evlilikte çiftler arasındaki “biz” duygusunun birleştirici gücüne işaret etti.

'BİZ' DUYGUSUNU ELDE ETMEK, EMEK VE YATIRIM İSTİYOR

“Biz” duygusunun, farklılıkları kabul ederek ‘birliktelik’ yaşandığında dengelendiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsan bencil olmadan bağımsız, üstünlük kurmadan özgür olabilmelidir. Bunu elde etmek de emek ve yatırım ister. Güzel piyano çalan birisine ne kadar çalıştığını sorduğumda, ‘günde dokuz saat’ cevabını almıştım. Bir piyanoya bu kadar zaman ve emek veriliyorsa, iyi bir evlilik için kim bilir ne fedakârlıklar yapılmalıdır. Bu sebeple, emek verilen ve yatırım yapılan evlilikler kaliteli olur. Bu yapılabilirse, farklılıklar içinde mutluluğa bir yol bulunabilir. Önemli olan karşı tarafı değiştirmeye çalışmak değil, esnek bir yaklaşım gösterebilmektir” dedi.

DUYGU FAKİRLİĞİ BENCİLLİĞE NEDEN OLUYOR!

Erkeklerin duygusal olarak, kadınlara göre daha fakir olduklarını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsan duygu fakiri olduğu zaman, karşı tarafın ne hissettiğini anlayamaz. Karşısındakinin duygularını anlamamak kadar bencilce bir şey yoktur. Kişi, ‘Kendimi onun yerine koymalıyım’ veya ‘ onun yerinde olsam ne yapardım?’ diye düşünmeyip, sadece kendi penceresinden bakarsa, eşduyum yapamaz, doğru davranamaz.

EVLİLİKTE EMPATİ OLUŞTURULMALIDIR

Psikiyatride kadın ve erkeğin, birbirlerinin farkında olmalarını sağlamak için, aynalama metodundan yararlandıklarını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu metotta, insan bir şey anlattığında, muhatabı kendisini anladığını ve onayladığını tasdik eder. Duyguların böyle bir yöntemler paylaşımı, eşduyumu güçlendirir, onaylama sürecini hızlandırır. Eş duyumun güçlenmesi demek, karşı tarafa ‘düşünce tarzını ve ne demek istediğini anlıyorum’ demektir. İki kişi arasında eşduyum modeli oluşturulduğunda, taraflar birbirine itaat etmiş ve birbirini tamamlamış olur. Böyle bir ortamda mutlu bir evlilik gerçekleşecek, mutlu çocuklar yetişecektir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik psikoloji sağlık

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