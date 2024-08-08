Duygu Özaslan lahmacuna verdiği parayı söyledi! "Kendimi keriz gibi hissediyorum"

MYNET-YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran ve açıklamalarıyla sık sık dile düşen Duygu Özaslan yine gündemde. Fenomen Duygu Özaslan uzun zamandır beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris’te evlenmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve kazancıyla zaman zaman gündeme gelen fenomen tatil için pahalılığıyla konuşulan Bodrum'u tercih etti.

Tatil dönüşü Nişantaşı'nda görüntülenen Duygu Özaslan bomba bir açıklama yaptı. Bodrum'daki fiyatlara dair sorulan sorulara yanıt veren fenomen lahmacuna inanılmaz bir para ödemiş.

Duygu Özaslan "Bir lahmacuna 1200 TL verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum" dedi.

Fenomenin bu açıklaması sosyal medyada dile düştü. Duygu Özaslan'ın sözlerini duyanlar "E yemeseydin", "Ya zorla mı yedirdiler", "Keriz az kalır ya" yorumlarında bulundu. (SnobMagazin-Mynet)