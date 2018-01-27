İşadamı Ali Ağaoğlu ile kendisinden 39 yaş küçük balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Duygu Su'dan aşk dolu paylaşım

1 / 7 Duygu Su Gülpınar, dün sosyal medya hesabında bu fotoğrafı paylaştı ve altına şu notu düştü: "Kaç gün, kaç dün geçti saymadım. İyikimsin ... ve aşkımsınnnnnn "

2 / 7 Ali Ağaoğlu 24 yaşındaki sevgilisini her fırsatta hediyelere boğuyor. Ağaoğlu son olarak Gülpınar'a 2 milyon TL değerinde yüzük hediye etmişti...

3 / 7 Duygu Su, ortasında 10 karatlık, yanlarında 7 karatlık pırlanta bulunan yüğzünün foptoüğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı.

4 / 7 550 M2'LİK PENTHOUSE DA ARTIK DUYGU'NUN! Ali Ağaoğlu'nun en küçük oğlu Ali Ege ile annesi Petek Ertüre, Ataşehir'deki bir sitenin 51. katında yer alan 550 metrekarelik penthouse'dan müstakil bahçeli bir villaya taşındı.Ağaoğlu, dillere destan penthouse'u Duygu Su Gülpınar'a tahsis etti.

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