Duygulandıran görüntü! Kendi düğününde ilk dansını kardeşi ve babası sayesinde yaptı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 02.02.2019 10:29 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendi düğününde ilk dansını babası ve kardeşi sayesinde yapan damadın görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Kendi düğününün ilk dansını babası ve kardeşi sayesinde ayakta yaptı!

Oldukça duygusal anlara sahne olan o ilk dans görüntüleri izleyenleri de duygulandırdı.

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