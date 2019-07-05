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Düzce'de deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 05.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu. Jandarmanın önlem aldığı sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.

Düzce'de deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu

Akçakoca Tahirli Plajı'na, denize girmek için gelenler, sahilde kumların arasındaki cismi görerek, top olduğunu sandı. Kumları kaldırınca top olmadığını anlayan kişiler, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri, cismin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekti.

Deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirtilen cisim için sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.

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Kaynak: DHA

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Düzce akçakoca deniz mayını tetikleyicisi

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