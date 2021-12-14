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  4. Düzce’de yeni keşfedilen şelalenin turizme kazandırılması için çalışmalar başladı

Düzce’de yeni keşfedilen şelalenin turizme kazandırılması için çalışmalar başladı

14.12.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydınpınar köyündeki mevcut şelalenin yaklaşık 2 kilometre güneyinde 50 metre yükseklikten akan bir şelale daha olduğunu keşfeden Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, orman içerisinden ulaşımın sağlandığı alanın, turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Düzce’de yeni keşfedilen şelalenin turizme kazandırılması için çalışmalar başladı

Yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalar yapan ekipler, oldukça zor bölgede olan şelaleye vatandaşların ulaşımı için ahşap yürüyüş yolu yaptı. Yol üzerinde kenti kuş bakışı görebilecek alanlara da seyir terasları inşa edildi.

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50 metre yükseklikten akan ve suyun düştüğü noktaya kadar gidilebilen şelale, Aydınpınar 1, Güzeldere, Samandere ve Aktaş şelalelerinin ardından Milli Parklar bünyesine alınan 5'inci şelale oldu.

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Kayın ve gürgen ağaçlarının yoğun olduğu bölgede bulunan şelaleye Aydınpınar 2 ismi verildi. Şelaleyi ziyaret edenler, seyrine doyumsuz manzara izleme fırsatı buluyor.

(AA)

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Düzce
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