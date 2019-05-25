Düzce'deki ortaokul öğrencisi Zeynep geliştirdi! Alkollü iseniz kontak açılmayacak

Fatih Ortaokulu öğrencileri Zeynep Uçar ve İrem Ölmez, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dilek Yılmaz koordinatörlüğünde başarılı iki projeyi hayata geçirdi. Kodlama tekniği ile hazırlanan iki proje gelecekte Düzce’nin genç beyinlerinin insanlığa yararlı işlere imza atacaklarını ortaya koydu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZALARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zeynep Uçar, sıklıkla televizyonda alkollü araç sürücülerinin neden olduğu kazalara şahit olduğunu ve bu durumun kendisini bu projeyi hazırlamaya ittiğini kaydederek “Alkollü sürücülerin neden olduğu kazalardan esinlenerek böyle bir proje ürettim. Amacım polislerinde yükünü hafifletmek” dedi.

SENSÖRE ÜFLEMEDEN KONTAK AÇILMIYOR

Projenin işleyişiyle ilgili bilgi veren Uçar, "Arabamızı kullanmak istediğimizde kontağımızın açılması için direksiyonun ortasında bulunan alkol sensörüne üflememiz gerekiyor. Eğer alkollü değilsek kontak açılıyor. Alkollüysek uyarı ışığımız yanmaya ve sinyal ötmeye başlıyor. Kontağımız da açılmıyor" diye konuştu.