Mynet Trend

Düzce'deki sel felaketinde yaralanan buzağıyı sırtında taşıdı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2019 20:03 | Son Güncelleme

Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ahırı zarar gören kişi, bacağı yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alarak güvenli bir yere taşıdı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Düzce'de sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Selden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Akçakoca'ya bağlı Uğurlu Köyü'nde, çekilen bir fotoğraf, selden insanlar kadar hayvanların da zarar gördüğünü ortaya koydu. Selden ahırı zarar gören bir köylü, bacağından yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alıp taşıdı. O anların tanığı olan Hasançavuş köyü sakinlerinden Murat Erdem, çektiği fotoğrafın hikayesini anlattı.

Erdem, "Biz de selden etkilendik ama çok büyük bir zararımız yok. Bugün, babamla birlikte felaketin daha çok etkili olduğu yerlerde akrabalarımızı ziyarete gidiyorduk. Kendi aracımızla Uğurlu Köyü'nden geçerken yol kenarında sırtında buzağı taşıyan birini gördük. Çok şaşırdık. Tabii hayvanını bu denli seven birini görünce de duygulandık. Muhtemelen ahırı zarar gördü. Buzağı da bundan etkilendi. Yürüyemeyecek kadar kötü olduğu buzağıyı sırtında taşımak zorunda kaldığını tahmin ediyorum. Aracın içinden genç arkadaşa selam verdim. Ama bizim de yetişmemiz gereken bir yer olduğu için duramadık" dedi.

(DHA)

Mantar ararken tesadüfen buldular! Müthiş keşifMantar ararken tesadüfen buldular! Müthiş keşif
Uçurumda kurtarma operasyonuUçurumda kurtarma operasyonu
Şoke eden olay! Araçtan attılarŞoke eden olay! Araçtan attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce sel Buzağı

En Çok Okunan Trend Haberler

Mahkemeden, karısına boşanma davası açan kocaya koruma

Mahkemeden, karısına boşanma davası açan kocaya koruma

Camide korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var, imam gözaltında

Camide korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var, imam gözaltında

'3500'den geldim' dedi! Bu görüntüyü gösterdi

'3500'den geldim' dedi! Bu görüntüyü gösterdi

'Masözle ilişkiye girdi' demişti! Ceza aldı

'Masözle ilişkiye girdi' demişti! Ceza aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçurumda köpek kurtarma operasyonu

Uçurumda kurtarma operasyonu

Araçtan yola atılan yavru kediyi kadın sürücü kurtardı

Şoke eden olay! Araçtan attılar

Engelli kadınla otobüs şoförünün tartışması olay oldu

Engelli kadınla otobüs şoförünün tartışması olay oldu

Çocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtılmaya başlandı

Çocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtılmaya başlandı

Üsküdar'da korkutan kaza! Uyuyakalan sürücü, yayayı teğet geçti

Kıl payı kurtuluş kamerada

İlginç protesto! Mecliste yere yorgan atıp uyudu

İlginç protesto! Mecliste yere yorgan atıp uyudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.