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Düzce Valiliği'nden 'afet bölgesi' haberine düzeltme: 'Genel hayata etkili' kararı alındı

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.07.2019 20:57 | Son Güncelleme

Düzce Valiliğince, yapılan ‘afet bölgesi’ haberine düzeltme geldi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “Düzce ili genelinde, 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin 'Genel Hayata Etkili' olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Düzce Valiliği'nden 'afet bölgesi' haberine düzeltme: 'Genel hayata etkili' kararı alındı

Açıklamada, “Afet ve acil durumdan etkilenen yerin tamamında veya bir kesiminde; yıkılıp oturulamaz veya kullanılamaz hale geldiği belirlenen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin önemi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, normal hayat düzenindeki aksamalar, afet ve acil durumun etkilediği alanın büyüklüğü gibi hususlar gözetilerek 'genel etkililik kararı' veya 'genel hayata etkisizlik kararı' alınır. Genel hayata etkililik kavramı ile olmuş veya olması muhtemel afet ve acil durum olaylarında meydana gelen veya gelmesi muhtemel hasar ve tahribatlar değerlendirilerek, o yerin etkilenme durumunun kapsamı ve hayatın olağan akışının bozulduğu ifade edilmektedir. Böylece meydana gelen afet ve acil durumun etkilerinin kişi ya da kişilerin kendi güçleri ile gideremeyecekleri boyutta olduğu ve bu afet ve acil durum için ilgili kanun hükümleri uygulanarak hayatın olağan seyrine döndürülebilmesi ve vatandaşlarımız için gerekli olan yardımların yapılabilmesi sağlanır” denildi.

"GEREKLİ YARDIMLAR YAPILACAKTIR"

Valilikten yapılan açıklamanın devamında ise, “Başta Esmahanım ve Uğurlu köyleri olmak üzere selden etkilenen vatandaşlarımız için devletimizin ilgili kuruluşları ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yardımları yapacaktır. Halen ulaşılamayan iki vatandaşımızı arama çalışmaları ile ulaşım ve altyapının iyileştirme çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzce valiliği afet bölgesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hırsızlar... afet bölgesi ilan edilse vergiler alınmayacak , elektrik , su , telf. fat. ödemeleri durdurulacak diye afet bölgesi yapmıyorlar.. O kadar hırpalanan halkı sömürmeye devam etmeye çalışıyorlar.. İnsanlıktan nasibini almamış kımıllar..
DEPREMLER-TUFAN... CENABI ALLAH BETERİNDEN KORUSUN...
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