Evlerde özellikle yağışlı havalarda ortaya çıkan nem, rutubet ve su sızıntısı sorunları hem yaşam konforunu düşürüyor hem de binaların yapısına zarar verebilir.

Çatı, teras ve beton yüzeylerde oluşan su sızıntılarını önlemek için uygulanan su yalıtımı ise bu sorunlara karşı etkili çözümler arasında yer alıyor.

SU YALITIMI NEDİR, NEDEN YAPILIR?

Su yalıtımı, binaların çatı, teras ve beton döşeme gibi yüzeylerini suyun neden olduğu hasarlardan korumak amacıyla uygulanan işlemdir. Bu işlemde kullanılan su yalıtım malzemeleri, yüzey üzerinde esnek ve dayanıklı bir koruyucu tabaka oluşturarak yağmur suyunun yapı içerisine sızmasını önlemeye yardımcı olur.

Genellikle sıvı formda satılan bu ürünler, uygulandıkları yüzeylerde su geçişini engelleyen bir katman meydana getirir.

Elastomerik reçineler içeren ürünler, esneme sonrasında eski formuna dönebilme özelliği sayesinde yüzeyde oluşabilecek küçük hareketlere karşı da dayanıklılık sağlayabilir.

ÇATI VE TERASLARDA SU YALITIMI NASIL YAPILIR?

Su yalıtımının etkili olabilmesi için uygulamanın doğru sırayla yapılması gerekir.

Ürünlerin kullanım talimatları öncelikli olmakla birlikte genel uygulama aşamaları şöyle sıralanıyor:

1. Yüzeyi iyice temizleyin: Uygulama yapılacak çatı, teras veya beton zeminde toz, kir, yağ ve yapışmayı engelleyebilecek diğer maddeler bulunmamalı. Yüzeyin temiz ve uygun durumda olması gerekir.

2. Yalıtım malzemesini karıştırın: Kullanılacak ürünü homojen bir kıvam elde edene kadar tahta bir çubuk yardımıyla karıştırın.

3. Astar uygulaması yapın: Ürünün ambalajındaki talimatları kontrol ederek yüzeye uygun astarı uygulayın. Bazı ürünlerde suyla seyreltilmiş su yalıtım malzemesi astar olarak kullanılabilir.

4. İlk katı uygulayın: Su yalıtım malzemesini yüzeye eşit ve düzgün bir şekilde sürün. İlk katın yüzeyin tamamını kaplamasına dikkat edin.

5. Gerekli bölgelere yalıtım filesi yerleştirin: Köşe birleşimleri, çatlak riski bulunan alanlar ve su sızıntısına açık bölgelerde takviye filesi kullanın.

6. İlk katın kurumasını bekleyin: İkinci kat uygulamasına geçmeden önce ürünün üretici tarafından belirtilen kuruma süresini tamamlamasını bekleyin.

7. İkinci katı farklı yönde sürün: İlk katın uygulama yönüne dik olacak şekilde ikinci katı uygulayın. Bu yöntem, yüzeydeki gözeneklerin ve küçük boşlukların kapatılmasına yardımcı olur.

8. Ürünü uygun koşullarda saklayın: Uygulama sonrasında kalan malzemenin bulunduğu kabı sıkıca kapatın ve üreticinin belirttiği koşullarda muhafaza edin.

SU YALITIMI HANGİ SICAKLIKTA YAPILMALI?

Su yalıtımında kullanılan malzemenin performansını etkileyen en önemli unsurlardan biri hava koşullarıdır.

Kaynak metinde Profeco tarafından aktarılan tavsiyeye göre uygulamanın 18-22 derece sıcaklık aralığında yapılması önerildi.

Düşük sıcaklık ve yağış, malzemenin kuruma sürecini olumsuz etkileyebilir. Aşırı sıcak havalarda ise ürünün yüzeyde çok hızlı kuruması, kabarcık oluşumu ve uygulama sorunları yaşanmasına neden olabilir.

Bu nedenle uygulama öncesinde hava tahmininin kontrol edilmesi, yağış beklenmeyen ve sıcaklığın uygun olduğu günlerin tercih edilmesi önem taşıyor.

SU YALITIMI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çatı ve teraslarda uzun süreli koruma sağlamak için yalnızca malzemenin kalitesi değil, uygulama öncesindeki hazırlık da büyük önem taşıyor. Yüzeydeki çatlakların ve hasarlı bölgelerin önceden onarılması, kullanılacak ürünün zemine uygun seçilmesi gerekir.

Ayrıca her su yalıtım malzemesinin uygulama yöntemi, kat sayısı ve kuruma süresi farklı olabileceğinden ambalaj üzerindeki talimatlara uyulmalı. Özellikle ciddi su sızıntısı, derin çatlak veya yapısal hasar bulunan alanlarda profesyonel destek alınmalı.

Not: Türkiye'de uygulanacak ürünlerde üreticinin belirttiği sıcaklık ve hava koşulları esas alınmalıdır.