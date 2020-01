Düzce Valiliğinden yayla uyarı

Düzce Valiliği, coğrafi olarak risk teşkil eden yerlere yapılması planlanan gezi, seyahat, kamp veya spor aktiviteleri öncesinde yetkililere bilgi verilmesi uyarasında bulundu.

Yayla ve yüksek kesimlerde yapılacak aktivitelerin kış şartları dolayısıyla tehlike olabileceği belirtildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kış aylarında mevsimsel etkilerle birlikte, yaylalar ve yüksek noktalarda ani kar yağışları, sis, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği kaydedildi.

Yolların kapanmasına ve ulaşımda aksamalara neden olabilecek durumların tehlike oluşturduğu vurgulanarak “Yoğun yağış beklenen zamanlarda yaylalar, yüksek dağ kesimleri ve benzeri tehlikeli olabilecek alanlarda; gezi, seyahat, kamp veya spor aktivitelerinde bulunmak, ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak durumlara neden olmakla birlikte, kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini riske atabilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu alanlarda etkinlik planları yapmadan önce, ilimizdeki hava durumu ile ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden saatlik ve günlük hava durumu tahminleri, Valiliğimizce paylaşılan anlık hava durumu tahminleri ile yerel medyanın takip edilmesi elzemdir. Güncel hava durumu takibi, olası mahsur kalma ve hayati tehlike oluşturabilecek durumlarla karşılaşmamak adına, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur” denildi.

Açıklamada yüksek kesimler ve ıssız alanlarda mobil operatörlerin sinyal kalitesinin düşük olabileceği, bu durumun olası acil bir durumda yardım ekiplerine haber vermeyi zorlaştıracağı kaydedilerek “Coğrafi olarak risk teşkil edebilecek yerlere yapılması planlanan gezi, seyahat, kamp veya spor aktivitesi öncesinde yetkililere ve bölge sakinlerine bilgi verilmesi, olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmamak adına önemli bir tedbirdir. Ayrıca, yayla, dağ ve yüksek kesimlere ulaşımı sağlayan araçların donanımları ve lastiklerinin kış şartlarına uygun olması, araçlarda zincir, takoz ve çekme halatının bulunması elzemdir. Bununla birlikte, yaşanabilecek olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, araçlarda pusula, battaniye, yiyecek, içecek ve benzeri yaşam malzemelerinin bulunması hayati önem arz etmektedir” şeklinde bilgi verildi.

Düzce’de, kış mevsimi dolayısıyla yaşanan kötü hava şartlarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı, vatandaşların can ve mal güvenliği başta olmak üzere, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tavsiyelerin dikkate alınması istendi.