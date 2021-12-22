Düzce'de eğitime kar engeli

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının Yığılca ilçesinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurularak 22 Aralık Çarşamba (bugün) Yığılca ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.



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